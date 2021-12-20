Марсоходы, астероиды и космические туристы: как покоряли космос в 2021 году

В 2021 году покорение космоса началось с исторического запуска. Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона произвела первый успешный запуск ракеты в космос из-под крыла самолёта. За восемь месяцев до этого испытательный полёт оказался неудачным.

А в феврале прошёл исторический аукцион. Дом Christie’s в Нью-Йорке выставил на продажу камни из космоса. Так, обломок с Луны продали более чем за полмиллиона долларов.

Объединённые Арабские Эмираты доставили на марсианскую орбиту свой первый межпланетный аппарат. Он также стал первым для арабского мира. Его назвали «Амаль», то есть «надежда». Он преодолел более 480 миллионов километров и стал собирать информацию об атмосфере Красной планеты.

В середине февраля на Марс прибыл ровер НАСА «Персеверанс». Он приземлился в кратере Йезеро, где, как считают учёные, раньше была дельта реки. Марсоход уже отправил на Землю высококачественное видео и даже запись звуков с Красной планеты.

[Баптист Чиде, астрофизик]:

«Благодаря этому микрофону мы откроем новую область изучения Марса».

В марте японская компания Astroscale запустила с космодрома Байконур аппарат, который будет собирать космический мусор. Это лишь демоверсия. Вообще меры нужны более радикальные, ведь на орбите Земли летает около 9200 тонн обломков.

Вскоре произошло ещё одно историческое событие. НАСА провело первый запуск дрона на другой планете. Аппарат поднялся над пыльной поверхностью Марса.

В мае опять же аппарат НАСА начал обратный полёт на Землю с астероида. Он, с ценными образцами на борту, будет возвращаться два с половиной года.

Летом НАСА объявило, что пошлёт на Венеру две роботизированные миссии. А ещё миллиардеры-бизнесмены сэр Ричард Брэнсон и Джефф Безос поднялись над атмосферой Земли на космических аппаратах, разработанных их компаниями. Так они начали эру космического туризма. Её продолжил Илон Маск. В сентябре на его ракете SpaceX в космос слетали четыре астронавта-любителя.

Впрочем, побывать в космосе теперь может буквально каждый. В октябре шведские исследователи создали программное обеспечение, которое позволяет путешествовать по Вселенной в виртуальном пространстве.

В ноябре НАСА запустило аппарат, который должен будет изменить курс одного из астероидов, которые вращаются вокруг Земли. Это попытка научиться менять курс космических объектов, которые в будущем могут угрожать нашей планете.

Кроме того, в космос запустили телескоп, который будет изучать самые экстремальные события во Вселенной, например, взрывы звёзд.

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