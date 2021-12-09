Японские космические туристы перешли на борт МКС. Миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано прибыли..

Японские космические туристы перешли на борт МКС. Миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано прибыли на российском космическом корабле «Союз». В составе экипажа – командир корабля Александр Мисуркин. На МКС космических туристов встречают впервые за 12 лет.

Маэдзава – коллекционер и владелец компании по продаже одежды. Он оплатил два туристических места. Его помощник отвечает за видеосъёмку во время полёта.

Японцы проведут на орбитальной станции 12 дней. В это время миллиардеру скучать не придётся. До полёта он попросил пользователей Интернета подсказать 100 идей о том, чем можно заняться в космосе.

Маэдзава сыграет в бадминтон, проведёт поединок по армрестлингу, запустит бумажные самолёты, попытается надеть брюки без помощи рук и попробует сделать много чего другого.

Потом бизнесмен выложит съёмки полёта на свой YouTub-канал, где у него почти 800 тысяч подписчиков.

Перед космическим путешествием японские туристы прошли трёхмесячную подготовку в Звёздном городке. Она включала в себя специальные тренировки, сон на наклонной кровати, вращение на стуле и длительные игры в бадминтон.

Туристы и космонавт Александр Мисуркин вернутся на Землю 20 декабря на корабле «Союз».

Стоимость путешествия не разглашается, но известно, что полёт на «Союзе» может обойтись примерно в 50 миллионов долларов.

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