Катаклизмы 2021 года: огонь, вода и торнадо

От наводнений и пожаров в Европе до торнадо в США. Какие катаклизмы обрушились на мир в..
Дата загрузки: 2021-12-25
Всё началось с рекордных холодов в Испании. Там зарегистрировали небывалые для страны минус 34 градуса. Потом шторм «Филомена» принёс туда сильнейший за десятилетие снегопад.
В Индонезии год начался сразу с двух бедствий. Сначала – землетрясение на острове Сулавеси, унёсшее 80 жизней. Потом – наводнение на острове Борнео.
На Африку в конце января обрушился циклон «Элоиза». Тысячи человек пришлось эвакуировать, несколько погибли.
В феврале в индийских Гималаях сошёл ледник, похоронив более 170 человек.
На Пекин и ближайшие провинции обрушилась сильнейшая за 10 лет песчаная буря, а на штат в Австралии – сильнейшее за полвека наводнение.
В мае в Конго извергающийся вулкан убил более 30 человек.
А потом бедствие обрушилось на западную Европу в виде сильнейших ливней. Они смывали машины и топили города. Погибло почти 190 человек. Больше всего – в Германии. Также пострадали Бельгия, Люксембург, Швейцария и Франция.
А на американские штаты Орегон и Калифорния обрушилась огненная стихия. Несколько пожаров уничтожили тысячи гектаров леса.
Потом сильнейшие пожары начались в Турции и Греции. Горело на побережьях Средиземного и Эгейского морей, на острове Эвбея и возле Афин.
А августе на Гаити произошло мощное землетрясение. Погибло более 2200 человек.
В сентябре на канарском острове Пальма начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Он извергался три месяца и утих лишь в декабре. Это было его самое длительное извержение за 500 лет наблюдений. Лава выжгла 500 гектаров территории, уничтожив почти три тысячи домов и банановые плантации. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. К счастью, здесь обошлось без жертв.
В декабре вулкан извергался и на индонезийском острове Ява, там погибло несколько десятков человек.
По пяти штатам США пронеслись десятки торнадо. Жертв более сотни.
А на Филиппины обрушился тайфун «Рай», оставив после себя настоящий ад. Погибло около 400 человек. Одной из провинций предстоит долгое восстановление.
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