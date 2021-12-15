50 тысяч в сутки: Франция достигла пика пятой волны

[Оливье Веран, министр здравоохранения Франции]:

«Очень высокого пика, когда заболевает по 50 тысяч человек в день. Это самый высокий показатель, который мы когда-либо видели с начала пандемии. И я пока не могу сказать, последует ли за этим пиком спад».

Франция достигла пика пятой волны эпидемии COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения.

По его словам, в ближайшие недели количество госпитализаций и нагрузка на отделения интенсивной терапии будут продолжать расти.

Министр также призвал делать прививки всем, включая беременных. В других странах ЕС, включая Австрию, для них делают исключение в правилах обязательной вакцинации.

При этом с января во Франции может начаться новая волна пандемии, которую принесёт штамм «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения заявила в понедельник, что этот вариант выявили уже более чем в 60 странах, и он представляет собой «очень высокий» глобальный риск.

Одновременно эксперты отмечают, что, хоть он и более заразный, смертность от него ниже, чем от других штаммов.

[Кэтрин Хилл, эпидемиолог]:

«Волна варианта «дельта» очень серьёзная, и сейчас зима, поэтому люди проводят больше времени в помещении. Также они, вероятно, менее осторожны, потому что начинают уставать, и потому что им сказали, что это скоро закончится. Скоро рождество, поэтому все хотят пойти по магазинам и так далее».

В настоящее время в больницах Франции с COVID находится более 14,5 тысяч пациентов. Это самый большой показатель с начала июня. В палатах интенсивной терапии занято около 2800 коек.

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