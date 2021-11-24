Целый город остался без света

Последние десять месяцев были самыми сложными в 50-летней карьере этого нигерийца. Гарба держит полиграфию на северо-востоке..

Последние десять месяцев были самыми сложными в 50-летней карьере этого нигерийца.

Гарба держит полиграфию на северо-востоке страны. Из-за постоянных стычек с боевиками город Майдугури на 800 тысяч жителей оказался отрезанным от общенациональной электросети.

Бизнес Гарбы, как и большинства жителей, теперь зависит от дорогих и загрязняющих генераторов.

[Гарба Занго, житель Майдугури]:

«Мы использовали два генератора по-очереди. Раньше цена на бензин была нормальной. Но теперь, чтобы работать, нужно покупать дизеля на 20 долларов в день».

Майдугури – это столица штата Борно. Последние 12 лет это эпицентр борьбы с боевиками.

Линии электропередачи разбомбили в январе. Потом их починили, но спустя двое суток разбомбили снова.

После этого туда направили ремонтную бригаду. Однако их автомобиль наехал на самодельную бомбу. Погиб один солдат, трое рабочих пострадали.

С тех пор попыток починить линии не было. Решили сначала очистить путь от мин.

Теперь власти города опасаются, что люди, если не смогут заработать, будут вынуждены искать поддержки у боевиков.

[Тениола Тайо, эксперт по безопасности]:

«Стоимость ведения бизнеса в городе возросла. Людей толкнули в нищету. Это в целом влияет на экономику».

Нигерийская нефтяная компания обещает построить здесь газовую электростанцию.

Однако когда это произойдёт, а также когда починят ЛЭП, пока остаётся вопросом.

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