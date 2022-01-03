Снег после огня: как пожар за пару часов уничтожил 1000 домов

Этот снег мог бы стать спасением для двух городков в американском штате Колорадо. Однако он пошёл..

[Лаура Уолтерс, местная жительница]:

«Страшно, потому что погода в Колорадо всё непредсказуемей. Этот снег нам нужен был раньше. Вчера скорость ветра была 160 километров в час. Такого не было много лет».

Этот снег мог бы стать спасением для двух городков в американском штате Колорадо. Однако он пошёл слишком поздно. Огонь успел уничтожить около тысячи домов и выжечь гектары земли за считанные часы.

Лесные пожары выжгли города Супериор и Луисвилл в четверг 30 декабря. При этом ветер распространял огонь так, что некоторые дома превратились в пепел, а некоторые остались нетронутыми.

Теперь люди возвращаются, чтобы оценить масштаб разрушений и найти уцелевшие вещи.

[Сьюзан Хилл, жительница Луисвилла]:

«В этом квартале у меня живут четыре друга. И наши рождественские украшения были самыми красивыми в городе. Огни были на той ёлке, были там. Я гуляла с собакой здесь по три раза в неделю. Живу в Луисвилле 26 лет, и сердце разрывается, что город разрушен, и что наши друзья потеряли всё».

К счастью, в разрушительных пожарах никто не погиб.

[Рекс Хикман, житель Луисвилла]:

«Мы понимаем, как нам повезло. У нас есть мы, есть прекрасные друзья и семья. Многие страдают намного сильнее нас. И мы им очень сочувствуем».

Между тем, температура здесь упала ниже нуля, и в пострадавшие районы пришли волонтёры, чтобы искать пропавших домашних питомцев.

[Том Холквист, волонтёр]:

«Этот пожар прошёл очень близко от моего дома. Мы знаем, что многие потеряли свои дома. Я подумал, что было бы, если бы меня дома не было, а моя собака осталась бы дома. Ей было бы жутко страшно. Я люблю собак».

На поиски питомцев пришло около 20 человек. Впрочем, не удалось найти ни одного.

Климатологи говорят, что причиной пожара стали обильные дожди в мае и июле прошлого года. Из-за них хорошо росла трава. А потом началась засуха, которая превратила эту траву в пороховую бочку.

Как и большая часть американского Запада, штат Колорадо страдал от засухи с начала 2020 года. Это привело к небывалому обмелению водохранилищ, а также к масштабным пожарам.

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