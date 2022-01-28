В Германии – антирекорд по количеству случаев COVID за сутки

Германия впервые за всё время пандемии превысила порог в 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Столько..
Дата загрузки: 2022-01-28
За последнюю неделю показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составил 1017 случаев. На 76 случаев больше, чем неделей ранее.
Антирекорд зафиксирован спустя два года после начала эпидемии в Германии. Первый случай заражения был выявлен у сотрудника компании Webasto в Баварии. А больница в Мюнхене первой начала принимать пациентов с COVID.
Медики вспоминают, что коронавирус был для них новым, совершенно незнакомым заболеванием.
[Вольфганг Гуггемос, заведующий инфекционным отделением]:
«В то время мы удивились, обнаружив лёгочную инфекцию у пациента. И именно тогда мы поняли, что это не обычная простудная болезнь, а нечто более серьёзное, и может наступать летальный исход».
Между тем врачи надеются, что худшие времена пандемии позади.
[Аксель Фишер, директор больницы в Мюнхене]:
«Конечно, мы волновались за персонал, беспокоились о финансировании, о том, сможет ли работать больница. Были взлёты и падения. Сейчас наступил такой период, когда многие очень устали. Но в то же время есть надежда, что это, возможно, последняя волна, и скоро всё закончится».
На этой неделе в Бундестаге прошли предварительные обсуждения того, стоит ли вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Канцлер Олаф Шольц считает, что привиться должны все совершеннолетние. Однако в коалиционном правительстве мнения разделились. Окончательное решение должны принять в марте.
Короткая ссылка на эту страницу: