В Германии – антирекорд по количеству случаев COVID за сутки

Германия впервые за всё время пандемии превысила порог в 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Столько..

Германия впервые за всё время пандемии превысила порог в 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Столько положительных тестов зафиксировали 27 января. При этом суточное количество смертей уменьшается.

За последнюю неделю показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составил 1017 случаев. На 76 случаев больше, чем неделей ранее.

Антирекорд зафиксирован спустя два года после начала эпидемии в Германии. Первый случай заражения был выявлен у сотрудника компании Webasto в Баварии. А больница в Мюнхене первой начала принимать пациентов с COVID.

Медики вспоминают, что коронавирус был для них новым, совершенно незнакомым заболеванием.

[Вольфганг Гуггемос, заведующий инфекционным отделением]:

«В то время мы удивились, обнаружив лёгочную инфекцию у пациента. И именно тогда мы поняли, что это не обычная простудная болезнь, а нечто более серьёзное, и может наступать летальный исход».

Между тем врачи надеются, что худшие времена пандемии позади.

[Аксель Фишер, директор больницы в Мюнхене]:

«Конечно, мы волновались за персонал, беспокоились о финансировании, о том, сможет ли работать больница. Были взлёты и падения. Сейчас наступил такой период, когда многие очень устали. Но в то же время есть надежда, что это, возможно, последняя волна, и скоро всё закончится».

На этой неделе в Бундестаге прошли предварительные обсуждения того, стоит ли вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Канцлер Олаф Шольц считает, что привиться должны все совершеннолетние. Однако в коалиционном правительстве мнения разделились. Окончательное решение должны принять в марте.

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