Джонни Деппа пригласили на Римский кинофестиваль

Актёр Джонни Депп озвучил мультяшную птичку и благодаря этому прошёлся по красной дорожке Римского кинофестиваля. Актёр..

Актёр Джонни Депп озвучил мультяшную птичку и благодаря этому прошёлся по красной дорожке Римского кинофестиваля. Актёр – любимец итальянских кинозрителей.

В рамках мероприятия состоится показ анимационного веб-сериала «Тупики». Это итальянский мультфильм о птицах-тупиках. Депп озвучивает главного героя Джонни Паффа.

Известность к американскому актёру пришла в 90-х после фильма «Плакса». Но настоящую славу ему принесла роль капитана Джека Воробья в сериале «Пираты Карибского моря». За неё он удостоился премии Гильдии актёров.

Римский кинофестиваль стартовал 13 октября. Он проходит в палаццо Барберини в центре столицы. В рамках фестиваля показывают художественные и документальные фильмы, а также телесериалы. В этом году в программу вошли 23 киноленты, снятые в США, Европе, Китае и Иране. Российских фильмов не будет.

Особенность фестиваля в том, что его жюри состоит из обычных зрителей.

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