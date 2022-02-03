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«Весна уже в пути»: сурок Чак не увидел своей тени

«Весна уже в пути»: сурок Чак не увидел своей тени

Пушистого синоптика сурка Чака будят в зоопарке Нью-Йорка. Пришло время сделать предсказание. [Майкл Макмахон, прокурор Стэйтен-Айленда

Дата загрузки: 2022-02-03

«Весна уже в пути»: сурок Чак не увидел своей тени

Пушистого синоптика сурка Чака будят в зоопарке Нью-Йорка. Пришло время сделать предсказание.

[Майкл Макмахон, прокурор Стэйтен-Айленда]:
«Дамы и господа, я только что получил весточку от Чака из зоопарка Стэйтен-Айленда. Сурок не видел своей тени».

Это означает, что весна будет ранней.

[Эдвард Берк, старший советник президента округа]:
«Давайте закончим на этой ноте. Чак – настоящая знаменитость. Жители Стэйтен-Айленда его любят. Думаю, мы можем сказать, что он входит в число великих знаменитостей округа».

Прогноз Чака противоречит предсказанию самого известного сурка Панксатонского Фила из Пенсильвании. Тот свою тень увидел, то есть впереди ещё шесть недель зимы.

День сурка – традиционный праздник в США и Канаде. Его отмечают 2 февраля. Чак и Фил входят в число семи самых известных сурков-метеорологов.
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