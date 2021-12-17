Как модное ателье сохраняет традиции и культуру цыган

Цыганская мода на современный лад. Эти творения доказывают, что яркий и нетривиальный дизайн может быть ещё..

Цыганская мода на современный лад. Эти творения доказывают, что яркий и нетривиальный дизайн может быть ещё и утончённым. Бренд Romani Design основали сёстры Хелена и Эрика. Их ателье работает в Будапеште.

Этот проект бросает вызов стереотипам, издавна сложившимся в Венгрии о цыганах. Сёстры хотят через понятный язык моды проложить мост между двумя разными культурами.

[Хелена Варга, дизайнер]:

«Мода, стиль и одежда – это как экспресс-почта. Послание очень быстро достигает тех людей, к которым мы обращаемся».

Сёстры не скупятся на банты, рюши и броские украшения.

[Эрика Варга, дизайнер]:

«Наши клиенты хотят большего, чем просто мода. В наряде для них важна не только красота. Они хотят выразить свою индивидуальность, окружить себя близкой им обстановкой и продемонстрировать значимые для них ценности».

Хелена и Эрика раньше работали дизайнерами, есть опыт и в ювелирной сфере. К цыганской моде обратились, видя, как постепенно забываются традиции их народа.

[Эрика Варга, дизайнер]:

«Мы хотим привлечь внимание социального большинства, включая элиту. Это важно, поскольку именно элита определяет ценность и положение чего-то в социальной иерархии. Мы хотим изменить отношение, помочь своему народу. Мы также хотим донести до него мысль о том, что не нужно отказываться от своих традиций».

Шесть нарядов, созданных в ателье, сейчас представлены на выставке в Музее прикладного искусства в Будапеште. Они останутся здесь в качестве экспонатов.

Короткая ссылка на эту страницу: