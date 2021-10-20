Дома Якутска трещат по швам из-за таяния вечной мерзлоты
Когда-то это была взлётно-посадочная полоса в сибирском посёлке Чурапча. Теперь это бесполезное заболоченное поле. Виной всему..
Дата загрузки: 2021-10-20
Виной всему таяние вечной мерзлоты.
От зданий и дорог до трубопроводов и хранилищ – бесчисленные сооружения на севере России трещат по швам.
Лёд под ними нагревается и тает, поэтому земля начинает проседать. Это коснулось почти каждого местного жителя.
[Евгений, житель Якутска]:
«Вот у нас стояк, у нас всё течёт под дом. И соответственно у нас мерзлота то возвышается, то опускается».
И убытки продолжают расти. По оценкам, если таяние продолжится, к 2050 году ущерб для российской инфраструктуре может составить 97 миллиардов долларов.
[Александр Фёдоров, исследователь вечной мерзлоты]:
«Дороги и линии электропередачи, как и нефтепроводы, газопроводы – все линейные сооружения в первую очередь отвечают на потепление климата и его влияние на вечную мерзлоту».
Эксперты говорят, что когда в 60-70 годах прошлого столетия разрабатывались строительные нормы и правила, изменение природной среды не учитывалось.
[Алексей Маслаков, исследователь вечной мерзлоты]:
«Подразумевалось, что температура мерзлоты всегда стабильна и не меняется. Только через несколько десятилетий стало ясно, что температура мерзлоты – такой же меняющийся фактор, как температура воздуха».
В посёлке Чурапча сегодня живёт 10 тысяч человек. В 90-х здесь закрылся аэропорт. Теперь же некогда ровная земля превращается в сплошные провалы. Учёные считают, что в будущем здесь будет озеро.
[Егор Дячковский, житель Чурапчи]:
«Когда мы взяли этот участок лет пять назад, здесь прямая (земля) была. И за пять лет вот всё… Дом, который мы на сваях делали, 30 сантиметров от земли стоял, а сейчас уже почти метр».
Вечная мерзлота охватывает 65% суши России. На ней живёт более 15 миллионов человек.
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