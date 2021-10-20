Дома Якутска трещат по швам из-за таяния вечной мерзлоты

Когда-то это была взлётно-посадочная полоса в сибирском посёлке Чурапча. Теперь это бесполезное заболоченное поле. Виной всему..

Когда-то это была взлётно-посадочная полоса в сибирском посёлке Чурапча. Теперь это бесполезное заболоченное поле.

Виной всему таяние вечной мерзлоты.

От зданий и дорог до трубопроводов и хранилищ – бесчисленные сооружения на севере России трещат по швам.

Лёд под ними нагревается и тает, поэтому земля начинает проседать. Это коснулось почти каждого местного жителя.

[Евгений, житель Якутска]:

«Вот у нас стояк, у нас всё течёт под дом. И соответственно у нас мерзлота то возвышается, то опускается».

И убытки продолжают расти. По оценкам, если таяние продолжится, к 2050 году ущерб для российской инфраструктуре может составить 97 миллиардов долларов.

[Александр Фёдоров, исследователь вечной мерзлоты]:

«Дороги и линии электропередачи, как и нефтепроводы, газопроводы – все линейные сооружения в первую очередь отвечают на потепление климата и его влияние на вечную мерзлоту».

Эксперты говорят, что когда в 60-70 годах прошлого столетия разрабатывались строительные нормы и правила, изменение природной среды не учитывалось.

[Алексей Маслаков, исследователь вечной мерзлоты]:

«Подразумевалось, что температура мерзлоты всегда стабильна и не меняется. Только через несколько десятилетий стало ясно, что температура мерзлоты – такой же меняющийся фактор, как температура воздуха».

В посёлке Чурапча сегодня живёт 10 тысяч человек. В 90-х здесь закрылся аэропорт. Теперь же некогда ровная земля превращается в сплошные провалы. Учёные считают, что в будущем здесь будет озеро.

[Егор Дячковский, житель Чурапчи]:

«Когда мы взяли этот участок лет пять назад, здесь прямая (земля) была. И за пять лет вот всё… Дом, который мы на сваях делали, 30 сантиметров от земли стоял, а сейчас уже почти метр».

Вечная мерзлота охватывает 65% суши России. На ней живёт более 15 миллионов человек.

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