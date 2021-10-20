ЮНИСЕФ: 10 000 детей были убиты или искалечены за шесть лет войны в Йемене

Десять тысяч детей были убиты либо искалечены за последние шесть с половиной лет войны в..

Десять тысяч детей были убиты либо искалечены за последние шесть с половиной лет войны в Йемене. Иными словами, каждый день там погибают либо получают ранения четыре ребёнка. Такие данные приводит ЮНИСЕФ.

[Джеймс Элдер, представитель ЮНИСЕФ]:

«Кроме того, четверо из пяти детей нуждаются в гуманитарной помощи – это 11 миллионов. 400 тысяч детей страдают от острого недоедания. Они находятся буквально на пороге смерти. Более двух миллионов не ходят в школу».

С 2014 года в Йемене идёт гражданская война между повстанцами-хуситами и правительственными войсками. Ситуация осложнилась, когда в марте 2015 года в конфликт вмешалась коалиция арабских стран. Она поддерживает армию Йемена.

Считается, что на стороне повстанцев выступают Иран, Северная Корея, Эритрея и военизированная группировка «Хезболла», но они это оспаривают.

Сейчас ожесточённые бои идут в области Мариб. Сотни мирных жителей оказались в ловушке. Десять тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Подобная ситуация складывается во многих регионах Йемена.

[Джеймс Элдер, представитель ЮНИСЕФ]:

«В число переселенцев входит один миллион 700 тысяч детей, и их становится больше, особенно в Марибе, где в последние дни всё больше семей бегут из этих мест».

ООН называет гуманитарный кризис в Йемене крупнейшим в мире. Представители ЮНИСЕФ заявляют, что в нынешней ситуации не могут помочь всем страдающим йеменским детям. Этому мешают боевые действия и недостаток финансирования.

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