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Число жертв ливней на Шри-Ланке возросло до 25

Число жертв ливней на Шри-Ланке возросло до 25

Таковы последствия ливней на Шри-Ланке. Число погибших в результате наводнений и оползней в стране возросло до..

Дата загрузки: 2021-11-11

Таковы последствия ливней на Шри-Ланке. Число погибших в результате наводнений и оползней в стране возросло до 25. Большинство жертв утонули.

Здесь, в столице Северо-Западной провинции сошёл оползень. Он разрушил жилые дома. Погибших, как минимум, двое.

[деревенский житель]:
«Сильный дождь начался в семь вечера, а это произошло где-то в полдесятого. В темноте мы ничего не могли сделать. Тела погибших нашли только утром».

Сильные дожди обрушились на 17 из 25 округов Шри-Ланки. Затоплено много автотрасс, включая основные транспортные артерии. В крупном городе Чилау затопило больницу.

[Асири Карунавардене, глава Национального строительного института]:
«Когда выпущено предупреждение об опасности схода оползней, и где-то идёт дождь, то оползень в том районе скорее всего будет. Нужно прислушиваться к предупреждениям и действовать соответственно».

По данным метеобюро, в ближайшие два дня дожди должны прекратиться. Область пониженного давления смещается к побережью Индии.
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