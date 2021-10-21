Королеве Елизавете II порекомендовали отдохнуть

Королева Великобритании Елизавета II отменила визит в Северную Ирландию. Врачи посоветовали ей отдохнуть несколько дней. Накануне..

Королева Великобритании Елизавета II отменила визит в Северную Ирландию. Врачи посоветовали ей отдохнуть несколько дней.

Накануне королева была очень занята – днём общалась с послами, а вечером участвовала в открытии Глобального инвестиционного саммита в Виндзорском замке. В предыдущие дни она также активно занималась государственными делами.

В Букингемском дворце не назвали причину предписания врачей. Однако сообщили, что королева в хорошем настроении и теперь с нетерпением ждёт новой возможности посетить Северную Ирландию.

Елизавете II 95 лет. Она взошла на престол в 1952 году. Сейчас британская королева считается самым долгоправящим и старейшим монархом в мире. А её брачный союз с принцем Филиппом продлился 74 года и стал самым долгим в мире королевским браком.

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