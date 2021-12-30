Памятные монеты посвятили платиновому юбилею Елизаветы II

В 2022 году королева Елизавета II станет первым британским монархом, который отпразднует платиновый юбилей – 70..

В 2022 году королева Елизавета II станет первым британским монархом, который отпразднует платиновый юбилей – 70 лет на троне.

По случаю знаменательной даты Королевский монетный двор представил две новые памятные монеты с профилем монархини и цифрой 70.

[Клэр Макленнан, сотрудница Королевского монетного двора]:

«Мы в Королевском монетном дворе с гордостью отмечаем разные королевские праздники. Но этот год особенно важен, потому что царствованию королевы исполняется 70 лет».

Вообще памятных монет будет пять. Такое количество выпускают каждый год в декабре. Остальные три посвятили другим знаменательным датам и людям.

Одну – Вере Линн – британской певице, которая была очень популярна во времена Второй мировой.

Вторую выпустили в честь Игр содружества 22 года, которые пройдут в Бирмингеме.

Третья отмечает заслуги Александра Грейама Белла – одного из основоположников телефонии.

Монеты чеканят с помощью пресса. Давление в нём составляет от 160 до 250 тонн.

За час здесь делают от 70 до 100 монет.

Набор памятных монет из обычного металла будет стоить около 40 долларов. А коллекции из серебра или золота обойдутся в сумму от 13 тысяч.

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