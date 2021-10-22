Как незрячие испанцы летают в аэротрубе

Почувствовать свободное падение, почти ничего не видя вокруг. Именно на такое приключение решились два десятка слабовидящих..

[Хавьер де ла Роса, слабовидящий]:

«Похоже, будто плывёшь в воде, но можешь дышать. Чувствуешь полную свободу. Можно парить из стороны в сторону, и ничто не мешает».

Почувствовать свободное падение, почти ничего не видя вокруг. Именно на такое приключение решились два десятка слабовидящих и незрячих испанцев. Их пригласили полетать в аэродинамической трубе в Барселоне. Для всех это оказалось в новинку.

Каждый полёт контролирует инструктор. Он следит за правильным положением тела участника и не даёт ему сорваться с потока воздуха.

Некоторых скайдайверов-новичков уже увлёк этот вид спорта.

[Эмма Перес, слабовидящая]:

«Это (доступный для меня вид спорта), потому что не нужна ничья помощь. Можно летать самостоятельно».

Мероприятие организовали местные компании совместно с Европейской комиссией.

[Альберт Канальс, глава компании Windoor]:

«Мы приняли здесь 25 скайдайверов. Они испытали радость, прилив адреналина, и у них поднялось настроение. Уверен, что они сюда вернутся».

В Испании полёты в аэротрубе для людей с ограниченными возможностями организуют с 2016 года.

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