Как незрячие испанцы летают в аэротрубе
Почувствовать свободное падение, почти ничего не видя вокруг. Именно на такое приключение решились два десятка слабовидящих..
Дата загрузки: 2021-10-22
[Хавьер де ла Роса, слабовидящий]:
«Похоже, будто плывёшь в воде, но можешь дышать. Чувствуешь полную свободу. Можно парить из стороны в сторону, и ничто не мешает».
Каждый полёт контролирует инструктор. Он следит за правильным положением тела участника и не даёт ему сорваться с потока воздуха.
Некоторых скайдайверов-новичков уже увлёк этот вид спорта.
[Эмма Перес, слабовидящая]:
«Это (доступный для меня вид спорта), потому что не нужна ничья помощь. Можно летать самостоятельно».
Мероприятие организовали местные компании совместно с Европейской комиссией.
[Альберт Канальс, глава компании Windoor]:
«Мы приняли здесь 25 скайдайверов. Они испытали радость, прилив адреналина, и у них поднялось настроение. Уверен, что они сюда вернутся».
В Испании полёты в аэротрубе для людей с ограниченными возможностями организуют с 2016 года.
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