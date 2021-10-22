По Германии пронёсся шторм «Игнац»

Ливень и ураганные порывы ветра скоростью более 100 километров в час. На Германию обрушился первый в..

Ливень и ураганные порывы ветра скоростью более 100 километров в час. На Германию обрушился первый в этом сезоне сильный шторм. Предупреждение о непогоде выпустили для большей части страны. Людей просили не выходить из дома.

Повалено много деревьев. Некоторые при падении повредили здания и нарушили движение на дорогах. Повреждены линии электропередачи. В некоторых регионах есть пострадавшие, но о жертвах сообщений не поступало.

В Берлине два дерева упали на жилой дом.

[Томас Кирштеин, пожарный]:

«На этих деревьях много листьев. Это значит, что ветру легче их свалить – поверхность взаимодействия больше. Именно это мы видим сегодня – приходится убирать много поваленных деревьев».

Шторму дали название «Игнац».

Нарушено и транспортное сообщение – поезда не ходят либо ходят с большими задержками. В Северном Рейне – Вестфалии остановили и поезда дальнего следования.

Метеорологи предупреждают, что могут начаться наводнения. Это касается районов на побережье Северного моря и рек Эльба и Везер.

Короткая ссылка на эту страницу: