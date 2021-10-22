По Германии пронёсся шторм «Игнац»
Ливень и ураганные порывы ветра скоростью более 100 километров в час. На Германию обрушился первый в..
Дата загрузки: 2021-10-22
Повалено много деревьев. Некоторые при падении повредили здания и нарушили движение на дорогах. Повреждены линии электропередачи. В некоторых регионах есть пострадавшие, но о жертвах сообщений не поступало.
В Берлине два дерева упали на жилой дом.
[Томас Кирштеин, пожарный]:
«На этих деревьях много листьев. Это значит, что ветру легче их свалить – поверхность взаимодействия больше. Именно это мы видим сегодня – приходится убирать много поваленных деревьев».
Шторму дали название «Игнац».
Нарушено и транспортное сообщение – поезда не ходят либо ходят с большими задержками. В Северном Рейне – Вестфалии остановили и поезда дальнего следования.
Метеорологи предупреждают, что могут начаться наводнения. Это касается районов на побережье Северного моря и рек Эльба и Везер.
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