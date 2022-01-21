Как инвалиды-колясочники полетали в аэротрубе

Эти люди прикованы к инвалидному креслу, но сейчас на время забудут о своих недугах. Их пригласили..
Дата загрузки: 2022-01-21
Полёт проходит под присмотром инструктора.
Сильвия не может ходить из-за несчастного случая.
[Сильвия Террадельяс, инвалид]:
«Замечательно, великолепно. Полное ощущение свободы. Здорово. Нужно снова попробовать».
Хоэль почувствовал невероятный прилив адреналина.
[Хоэль Комалада, инвалид]:
«У меня такого не было целую вечность. Раньше я работал учителем физкультуры, и после занятий возникало такое же чувство. Давно его не было. Замечательно. Очень хорошая эмоциональная встряска. Это полезно для психики. Хочу это повторить».
Протез прикрепляется к ногам и жёстко их фиксирует.
[инструктор]:
«Эти протезы помогают людям удерживать ноги в одном положении – так, чтобы не сгибались. Это даёт возможность правильно летать, как это делают здоровые люди».
В аэротрубе полетали 20 человек. Каждый испытал на себе новый протез. Это тестирование поможет усовершенствовать приспособление. После этого в аэродинамической трубе сможет летать больше людей, у которых травмированы ноги.
Короткая ссылка на эту страницу: