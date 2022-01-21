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Как инвалиды-колясочники полетали в аэротрубе

Как инвалиды-колясочники полетали в аэротрубе

Эти люди прикованы к инвалидному креслу, но сейчас на время забудут о своих недугах. Их пригласили..

Дата загрузки: 2022-01-21

Как инвалиды-колясочники полетали в аэротрубе
Эти люди прикованы к инвалидному креслу, но сейчас на время забудут о своих недугах. Их пригласили полетать в аэродинамической трубе в испанском городе Эмпуриабрава. А поможет им в этом экспериментальный протез.

Полёт проходит под присмотром инструктора.

Сильвия не может ходить из-за несчастного случая.

[Сильвия Террадельяс, инвалид]:
«Замечательно, великолепно. Полное ощущение свободы. Здорово. Нужно снова попробовать».

Хоэль почувствовал невероятный прилив адреналина.

[Хоэль Комалада, инвалид]:
«У меня такого не было целую вечность. Раньше я работал учителем физкультуры, и после занятий возникало такое же чувство. Давно его не было. Замечательно. Очень хорошая эмоциональная встряска. Это полезно для психики. Хочу это повторить».

Протез прикрепляется к ногам и жёстко их фиксирует.

[инструктор]:
«Эти протезы помогают людям удерживать ноги в одном положении – так, чтобы не сгибались. Это даёт возможность правильно летать, как это делают здоровые люди».

В аэротрубе полетали 20 человек. Каждый испытал на себе новый протез. Это тестирование поможет усовершенствовать приспособление. После этого в аэродинамической трубе сможет летать больше людей, у которых травмированы ноги.
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