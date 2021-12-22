В далёкой Лапландии, где дни короткие, а по дорогам бродят северные олени, можно познакомиться с новым..

Релаксация в проруби – новое развлечение для туристов в Лапландии

В далёкой Лапландии, где дни короткие, а по дорогам бродят северные олени, можно познакомиться с новым развлечением для туристов – плаванием среди льда. На этом озере недалеко от финского Рованиеми уже готова прорубь.

Первым делом туристы одеваются потеплее, а сверху натягивают забавный гидрокостюм из неопрена. Он не пропустит воду и не даст утонуть. Потом гид проводит инструктаж, и туристы заходят в прорубь. Здесь им остаётся только лежать и пытаться получить удовольствие.

[Барбара Диас, гид]:

«Ты в воде, но сухой. Это новая ассоциация для нас, поскольку мы всегда связываем воду с намоканием».

Вода холодная, но всё равно теплее морозного воздуха. Поэтому дискомфорта быть не должно.

[Барбара Диас, гид]:

«Можно лечь и полностью расслабиться, наблюдая за звёздами или небом. Иногда мы даже видим Северное сияние».

Правда, расслабиться получается не у всех, но впечатления всё равно яркие.

[туристка из Франции]:

«Знаете, я была в таком напряжении, но мне всё равно понравилось». [турист из Франции]:

«Как будто я оказался в космосе. Словно я парил в этой воде. Эффект потрясающий».

Минимальная цена за релаксацию в проруби – 88 евро с человека. Такие развлечения сейчас предлагают многие туристические компании. Экономика Лапландии сильно пострадала из-за пандемии, и здесь изо всех сил стараются привлечь больше путешественников.

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