Новая выставка о «Титанике» проливает свет на истории пассажиров

От вечернего платья одной из пассажирок до посуды, которую обнаружили в трюмах первого класса. Эти..

От вечернего платья одной из пассажирок до посуды, которую обнаружили в трюмах первого класса. Эти вещи рассказывают о самом известном кораблекрушении в современной истории – гибели «Титаника».

Новая выставка открылась в Лондоне. Она проливает свет на личные истории погибших и выживших пассажиров злополучного лайнера.

«Титаник» был самым большим судном своего времени. И его считали непотопляемым. Однако в апреле 1912 года в свой первый вояж из Саутгемптона в Нью-Йорк он натолкнулся на айсберг и затонул. Погибло около полутора тысяч пассажиров.

Куратор выставки более 40 лет изучает историю кораблекрушения. Сегодня он показывает несколько сотен предметов с лайнера, которые ещё ни разу не привозили в Великобританию.

Среди них дневник финской пассажирки, а также пара туфель девочки, которой посчастливилось выжить вместе с родителями. Её семья – одна из немногих, которые путешествовали третьим классом и полностью уцелели.

[Клаус-Горан Веттерхольм, куратор выставки]:

«Здесь есть кольцо, которое принадлежало шведской пассажирке Герде Линделл. К сожалению, она не нашла места в спасательной шлюпке. Она держалась за лодку, но потом силы её покинули и она исчезла. Но перед этим она, вероятно, бросила своё кольцо в шлюпку».

В той лодке спаслось 12 человек, но само судно, уже пустое. унесло в океан. Обнаружили его лишь месяц спустя, вместе с кольцом.

[Клаус-Горан Веттерхольм, куратор выставки]:

«Позже кольцо вернули в Швецию, а там нашли родителей, которые были абсолютно разбиты горем в связи с потерей своей любимой дочери».

А этот смокинг принадлежал богатому испанскому пассажиру Виктору Пеньяско. Он проводил свою невесту и их горничную в спасательную шлюпку №8. Потом отправился на тонущий корабль, чтобы помочь другим. Больше его не видели.

На выставке также можно увидеть фрагменты интерьера судна, которые воссоздали в реальную величину. Например, коридор первого класса.

Выставка будет открыта до весны.

Короткая ссылка на эту страницу: