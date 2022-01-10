В Пражском зоопарке впервые поселился вомбат

Знакомьтесь: это вомбат по кличке Купер. Он новый обитатель Пражского зоопарка и первый вомбат в его..

Знакомьтесь: это вомбат по кличке Купер. Он новый обитатель Пражского зоопарка и первый вомбат в его стенах. Такого питомца здесь ждали несколько лет. Он прибыл несколько недель назад из Германии.

[Давид Вала, смотритель]:

«У Купера только что закончился карантин. Теперь он живёт и в закрытом, и в открытом вольерах. Купер исследует новое пространство, а также роет норы – так делают все вомбаты. И Купер унаследовал от своей мамы очень дружелюбный характер».

То, что Купер начал рыть норы – хороший признак. Значит, адаптировался к новому жилищу. Теперь ему будут подыскивать пару.

[Ярослав Симек, замдиректора зоопарка]:

«Он не останется один, у него обязательно будет спутница. Пока мы не знаем, когда это произойдёт. Но мы хотим взять самку прямо из Австралии».

Вомбаты – травоядные сумчатые. Они роют под землёй настоящие тоннельные системы, которые могут тянуться в длину на 20 метров и уходить в глубину до трёх с половиной метров. Эти животные обитают в Австралии.

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