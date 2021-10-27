В России активизируют борьбу с COVID
Каждые сутки в России от коронавируса умирает всё больше пациентов. Заражённых ежедневно тоже всё больше. По..
Дата загрузки: 2021-10-27
Врачи сообщают о переполненных палатах, большой нагрузке на персонал и нехватку ресурсов.
[Роман Миронов, заместитель главврача больницы в Волжском]:
«В данный момент больница заполнена полностью. Рассчитана на 540 коек».
Кремль поручил губернаторам усилить борьбу с эпидемией. Премьер-министр назвал 13 регионов, где необходимо подготовить больше больничных мест и ужесточить меры, ограничивающие передвижения людей.
Премьер также заявил, что правительство выделило 56 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусом и четыре миллиарда – на закупку лекарство от COVID.
[Михаил Мишустин, премьер-министр России]:
«Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьёзная во всех субъектах Российской Федерации. Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжёлом состоянии».
Министр здравоохранения заявил, что сейчас в больницах и дома от коронавируса лечатся более миллиона 300 тысяч человек. По его словам, на медицинский персонал легла большая нагрузка. На помощь в больницы направляют студентов-медиков.
В России в общей сложности выявили более восьми миллионов 300 тысяч случаев COVID-19. Умерли 230 тысяч человек.
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