Море вместо локдауна: россияне раскупают путёвки и уезжают за границу

Зарубежный отпуск на море вместо локдауна. Такой выбор сделали многие россияне после того, как власти сообщили..

Зарубежный отпуск на море вместо локдауна. Такой выбор сделали многие россияне после того, как власти сообщили о нерабочих днях. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября.

В некоторых регионах вынужденный отдых уже начался. При этом действуют жёсткие ограничительные меры. Например, в Москве закрылись все магазины, кроме супермаркетов и аптек.

[Полина Бондаренко, сотрудница турагентства]:

«Очень большой поток туристов. Цены взлетели на путёвки – практически на все направления, которые у нас сейчас доступны, цены высокие. То есть в связи с локдауном люди уезжают».

Власти сообщают о ежедневном росте суточного числа новых заражённых коронавирусом и умерших от последствий болезни. 27 октября зафиксировали очередной антирекорд – 1123 смерти за сутки. Впрочем, туристов ситуация с COVID не пугает.

[Александра, жительница Москвы]:

«Честно, не страшно. Всё-таки стараются за этим следить, и отели в том числе. Я не первый раз в этом году отдыхаю, пятый, наверное. Стараются следить, стараются соблюдать (санитарные правила)».

Путёвки начали раскупать на прошлой неделе.

[Мхиссин Рами, сотрудник турагентства]:

«Началось это дней пять-шесть назад, сразу после объявления локдауна. Никто, видимо, не захотел оставаться в Москве, и спрос увеличился раз в пять точно».

Цены поднялись примерно в полтора раза. Сейчас недельный отдых на двоих в египетском отеле обойдётся в 150 тысяч рублей. В обычное время цена путёвки – 100 тысяч.

[Владимир, покупатель]:

«Мы купили, но не то, что хотели бы. И время выезда не совпадает, и количество дней. Очень трудно подобрать, нереально трудно».

Между тем, у региональных властей есть право продлить нерабочие дни и после 7 ноября. Пока никаких решений по этому поводу не принято.

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