Море вместо локдауна: россияне раскупают путёвки и уезжают за границу
Зарубежный отпуск на море вместо локдауна. Такой выбор сделали многие россияне после того, как власти сообщили..
Дата загрузки: 2021-10-28
В некоторых регионах вынужденный отдых уже начался. При этом действуют жёсткие ограничительные меры. Например, в Москве закрылись все магазины, кроме супермаркетов и аптек.
[Полина Бондаренко, сотрудница турагентства]:
«Очень большой поток туристов. Цены взлетели на путёвки – практически на все направления, которые у нас сейчас доступны, цены высокие. То есть в связи с локдауном люди уезжают».
Власти сообщают о ежедневном росте суточного числа новых заражённых коронавирусом и умерших от последствий болезни. 27 октября зафиксировали очередной антирекорд – 1123 смерти за сутки. Впрочем, туристов ситуация с COVID не пугает.
[Александра, жительница Москвы]:
«Честно, не страшно. Всё-таки стараются за этим следить, и отели в том числе. Я не первый раз в этом году отдыхаю, пятый, наверное. Стараются следить, стараются соблюдать (санитарные правила)».
Путёвки начали раскупать на прошлой неделе.
[Мхиссин Рами, сотрудник турагентства]:
«Началось это дней пять-шесть назад, сразу после объявления локдауна. Никто, видимо, не захотел оставаться в Москве, и спрос увеличился раз в пять точно».
Цены поднялись примерно в полтора раза. Сейчас недельный отдых на двоих в египетском отеле обойдётся в 150 тысяч рублей. В обычное время цена путёвки – 100 тысяч.
[Владимир, покупатель]:
«Мы купили, но не то, что хотели бы. И время выезда не совпадает, и количество дней. Очень трудно подобрать, нереально трудно».
Между тем, у региональных властей есть право продлить нерабочие дни и после 7 ноября. Пока никаких решений по этому поводу не принято.
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