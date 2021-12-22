Португалец пересёк Атлантику на тримаране с кайтом

Сила ветра, воды и солнца – именно это помогло португальскому кайтсёрферу переплыть Атлантику на маленьком тримаране...

Сила ветра, воды и солнца – именно это помогло португальскому кайтсёрферу переплыть Атлантику на маленьком тримаране. Франсишку Луфинья надеется, что его достижение войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстрое пересечение Атлантического океана с помощью воздушного змея.

3 ноября тримаран стартовал от португальского порта Кашкайш. Вскоре начались трудности. Кайтсёрфер до конца месяца ждал благоприятной погоды на Канарских островах и только потом продолжил путешествие.

В пути судно начало протекать. Вода попадала в батарейный отсек. Приходилось отчерпывать. Кроме того, порвались несколько кайтов.

[Франсишку Луфинья, кайтсёрфер]:

«Я многому научился и прошёл через серьёзное испытание своей стойкости. Главное – я научился относиться к трудностям философски. У меня было очень много проблем, рвались воздушные змеи. И единственный способ не страдать – это мысль, что могло быть и хуже».

Португалец проплыл примерно 6400 километров. Путешествие длилось 48 дней, 25 из них кайтсёрфер провёл в океане. Электричество получал с помощью солнечных батарей, а пресную воду добывал из морской. Теперь Луфинья ждёт решения представителей Книги Гиннесса.

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