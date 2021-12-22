Почти 600 мигрантов остаются на белорусско-польской границе

[Ревас, мигрант из Ирака]:

«У меня нет денег, всё заканчивается. Опасно. Наша жизнь под угрозой».

Почти 600 мигрантов по-прежнему остаются в складском помещении на белорусско-польской границе. Власти говорят, что некоторые решили остаться в Беларуси. Но большинство по-прежнему хочет попасть в Евросоюз.

[Ревас, мигрант из Ирака]:

«Мы приехали, чтобы перейти границу в Европу. Мы хотим поехать в Германию. Но потом начались проблемы с деньгами, мы были вынуждены жить в лесу. Условия не для жизни, сложно».

Впрочем, возвращение на родину – для большинства тоже не вариант.

[Йемен Джндали, мигрант из Сирии]:

«Я планирую остаться, потому что не могу вернуться в лес или обратно в Сирию. В Сирии ничего нет, у меня там нет ничего: ни дома, ни работы».

Гуманитарные организации говорят, что продолжают поставлять людям помощь.

[Наталья Толкачёва, глава гродненского отделения Красного креста]:

«Доставлено нашими международными партнёрами 192 тонны гуманитарной помощи разного рода: и продуктов питания, одеял, матрасов, одежды, обуви и всего остального».

Миграционный кризис обострился осенью, когда к границе Беларуси со странами ЕС устремились тысячи мигрантов. В итоге в лесу у кордона собралось около 4000 человек. Они неоднократно предпринимали попытки прорваться на сторону ЕС. Многих задерживали и возвращали обратно.

Брюссель обвиняет в кризисе Александра Лукашенко. Он считает, что белорусский президент облегчил получение виз и логистику для жителей ближневосточных стран в ответ на санкции. Сам Лукашенко эти обвинения отрицает и говорит, что не имеет к кризису никакого отношения.

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