В Кот-д’Ивуаре пересаживаются на лодки из-за пробок на дорогах

Час в пробках на машине или десять минут в лодке по водным просторам. Многие жители африканского..

[жительница Абиджана]:

«Раньше это была просто беда. Приходилось вставать в 5, а то и в 4 утра, чтобы избежать пробок. Но теперь я встаю в 6 утра и быстро добираюсь до нужного места на лодке».

Час в пробках на машине или десять минут в лодке по водным просторам. Многие жители африканского города Абиджан теперь выбирают второе. Это крупнейший город Кот-д’Ивуара. Стоит на берегу залива. И почти в каждый район здесь можно добраться по воде.

Жители города проводят в пути около трёх часов в день. Дороги постоянно перегружены, к тому же в плохом состоянии. Поездка по воде более привлекательна. Сейчас на лодках перемещаются 100 тысяч человек в день.

[Аристид Гахи, сотрудник администрации Абиджана]:

«По лагуне передвигается много лодок, и власти работают над тем, чтобы водный транспорт стал безопаснее. Также идёт модернизация причалов. Это позволит частным владельцам лодок оставлять свой транспорт и продолжать путь к месту назначения».

По лагуне уже ходят водные такси, которые вмещают более 200 пассажиров. Десятиминутная поездка обойдётся в 50 центов. Чтобы добраться из какого-нибудь района до центра города, нужен час. И стоит это вдвое дороже.

Через пять лет по лагуне будет ходить 200 современных катеров. Сейчас их только 50. Власти надеются, что после расширения лодочного парка пассажиропоток увеличится до 300 тысяч человек в день.

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