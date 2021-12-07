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Сёрфинг без границ: как инвалиды покоряют волны

Сёрфинг без границ: как инвалиды покоряют волны

В океане для неё нет преград. Джессика Оливейра с лёгкостью укрощает волны. Сёрфинг для неё –..

Дата загрузки: 2021-12-07

Сёрфинг без границ: как инвалиды покоряют волны

В океане для неё нет преград. Джессика Оливейра с лёгкостью укрощает волны. Сёрфинг для неё – не только образ жизни, но и мощная терапия.

В 10 лет Джессика перенесла менингит. Чтобы спасти её жизнь, врачам пришлось ампутировать ей руки и ноги. Она также лишилась слуха и провела полтора года в больнице. Спорт вернул девушку к жизни.

[Джессика Оливейра, сёрфингистка]:
«Волны, атмосфера… В море я чувствую себя лёгкой, невероятно. Связь с водой просто мистическая. Чувствую себя живой».

Каждые выходные с 9 до 14 часов на двух пляжах Рио-де-Жанейро – сёрфинг-терапия для людей с ограниченными физическими возможностями. Абсолютно бесплатно с ребятами занимаются профессиональные физиотерапевты. Внимание уделяют как физическому, так и эмоциональному состоянию.

В солёной воде быстрее расслабляются мышцы. Уроки на оживлённом пляже помогают убрать скованность и психологическую закрытость.

Инклюзивные курсы сёрфинга основал специалист по физической реабилитации Луис Фелипе Нобре, которому сейчас 43 года.

[Луис Фелипе Нобре, физиотерапевт]:
«Этот вид спорта доступен для многих. Им занимаются в публичных местах под открытым небом. Нам удаётся объединить все типы инвалидности на одной площадке. Это очень важно для социальной интеграции, физической и эмоциональной реабилитации».

Команда «Адаптсёрф» работает уже 14 лет. В том числе проводит среди своих подопечных соревнования.
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