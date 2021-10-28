75-летию со дня рождения Дэвида Боуи посвятили выставку в Нью-Йорке
Его называли хамелеоном рок-музыки, поскольку он часто менял имидж. Вспомнить о Дэвиде Боуи предлагают в Нью-Йорке...
Дата загрузки: 2021-10-28
[Лоренс Перийер, организатор выставки]:
«Дэвид провёл 20 последних лет жизни в Нью-Йорке. Тут появилась его семья. Он создал здесь несколько важных альбомов и дал несколько важных концертов».
Вход на выставку бесплатный. Она будет открыта вплоть до фактического дня рождения Боуи.
[Лоренс Перийер, организатор выставки]:
«Его 75-летие отметят 8 января 2022 года. Мы открылись 25 октября, то есть до его дня рождения – 75 дней. Всё это ради Дэвида и его поклонников».
Здесь можно постоять в копии телефонной будки, которая есть на обложке одного из альбомов. Также можно посидеть в пространствах, где его песни проигрывают объёмным звуком.
[Алессандра Мендес, посетительница]:
«Это мой любимый человек, любимый певец. Он заставил меня полюбить жизнь».
[Том Мойнихан, посетитель]:
«Я поклонник Боуи с подросткового возраста. И, конечно, я по нему скучаю. Близится его юбилей. Интересно, что выставка открылась недалеко от места, где он жил последние 10 или 20 лет. Тут очень интересно».
А ещё на выставке можно купить тематические футболки, чашки, постеры, книги и многое другое.
Примечательно, что подобная выставка также откроется в Лондоне – ещё одном городе, где жил Боуи.
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