Драгоценности Марии-Антуанетты выставят на аукцион в Швейцарии
Хотите приобрести бриллиантовые браслеты Марии-Антуанетты – последней королевы Франции? Теперь это возможно: их выставят на торги..
Дата загрузки: 2021-11-04
Каждое изделие состоит из трёх нитей бриллиантов. Всего их 112.
[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Если говорить о цене, то, наверное, нельзя назначить цену истории. Сколько покупатель готов заплатить за то, что принадлежало последней королеве Франции? Мы уже видели, какую цену дают за предметы, которыми владела Мария-Антуанетта. Нет предела тому, как высоко она может подняться».
В 1791 году Мария-Антуанетта, уже находясь под домашним арестом, направила ларец с драгоценностями австрийскому дипломату и своему
бывшему доверенному, который к тому времени жил в Брюсселе. Через два года королеву казнили на гильотине. Её украшения перешли по наследству дочери Марии Терезе.
[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Они никогда не покидали королевских рук. Это часть французской истории. Драгоценности принадлежали этой семье более 200 лет. Это исключительная редкость».
Специалисты также отмечают, что браслеты сделаны очень искусно. К тому же их можно соединить, и получится колье.
Ещё один уникальный лот – пурпурно-розовый бриллиант весом 6,75 карата. За него рассчитывают выручить до одиннадцати миллионов долларов.
[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Розовые бриллианты очень редки. Розовый бриллиант в один карат уже потянет на миллион. А найти такой большой камень почти в семь карат с насыщенным розовым цветом и пурпурным оттенком почти невозможно. На рынке таких больше нет, поэтому мы ожидаем оживлённых торгов».
Также с молотка уйдёт ярко-жёлтый бриллиант весом почти 43 карата. Он может принести более четырёх миллионов долларов.
А этот безупречный бесцветный бриллиант в 55 карат рассчитывают продать за пять с половиной миллионов долларов.
Аукцион пройдёт 9 ноября. А на следующий день компания Sotheby’s выставит на торги ювелирный набор, принадлежавший Великой княгине Марии Павловне.
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