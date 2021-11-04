Драгоценности Марии-Антуанетты выставят на аукцион в Швейцарии

Хотите приобрести бриллиантовые браслеты Марии-Антуанетты – последней королевы Франции? Теперь это возможно: их выставят на торги..

Хотите приобрести бриллиантовые браслеты Марии-Антуанетты – последней королевы Франции? Теперь это возможно: их выставят на торги в Женеве. Стартовая цена – два миллиона долларов.

Каждое изделие состоит из трёх нитей бриллиантов. Всего их 112.

[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Если говорить о цене, то, наверное, нельзя назначить цену истории. Сколько покупатель готов заплатить за то, что принадлежало последней королеве Франции? Мы уже видели, какую цену дают за предметы, которыми владела Мария-Антуанетта. Нет предела тому, как высоко она может подняться».

В 1791 году Мария-Антуанетта, уже находясь под домашним арестом, направила ларец с драгоценностями австрийскому дипломату и своему

бывшему доверенному, который к тому времени жил в Брюсселе. Через два года королеву казнили на гильотине. Её украшения перешли по наследству дочери Марии Терезе.

[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Они никогда не покидали королевских рук. Это часть французской истории. Драгоценности принадлежали этой семье более 200 лет. Это исключительная редкость».

Специалисты также отмечают, что браслеты сделаны очень искусно. К тому же их можно соединить, и получится колье.

Ещё один уникальный лот – пурпурно-розовый бриллиант весом 6,75 карата. За него рассчитывают выручить до одиннадцати миллионов долларов.

[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Розовые бриллианты очень редки. Розовый бриллиант в один карат уже потянет на миллион. А найти такой большой камень почти в семь карат с насыщенным розовым цветом и пурпурным оттенком почти невозможно. На рынке таких больше нет, поэтому мы ожидаем оживлённых торгов».

Также с молотка уйдёт ярко-жёлтый бриллиант весом почти 43 карата. Он может принести более четырёх миллионов долларов.

А этот безупречный бесцветный бриллиант в 55 карат рассчитывают продать за пять с половиной миллионов долларов.

Аукцион пройдёт 9 ноября. А на следующий день компания Sotheby’s выставит на торги ювелирный набор, принадлежавший Великой княгине Марии Павловне.

Короткая ссылка на эту страницу: