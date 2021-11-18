Виллу с фреской Караваджо в Риме продадут на аукционе

Если вы ищете дом своей мечты, возможно, вам стоит взглянуть на виллу Aurora в Риме. В..

Если вы ищете дом своей мечты, возможно, вам стоит взглянуть на виллу Aurora в Риме. В ней 11 спален, 10 ванных комнат, а ещё – потолочная фреска, написанная самим Караваджо.

Сейчас здесь живёт принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи. Но несмотря на все её попытки сохранить недвижимость, недавно здание выставили на торги. Начальная стоимость – 500 миллионов евро.

Принцесса проиграла спор о наследстве после смерти владельца дома – её мужа принца Николо Бонкомпаньи-Людовизи.

В последние дни на вилле она каждый день разглядывает фреску Караваджо, находя в ней всё новые детали.

Когда в 1597 году художник расписал потолок, ему было чуть более 20 лет. Свою картину назвал «Юпитер, Нептун и Плутон». В этом зале была алхимическая лаборатория тогдашнего владельца.

[Рита Бонкомпаньи-Людовизи, вдова владельца дома]:

«Владелец дома сказал Караваджо: «Я хочу, чтобы этот потолок был расписан в честь моей работы с алхимией». Караваджо не хотел этого делать. Но сделал. Это единственная в мире его работа, написанная маслом по штукатурке».

Одна только эта фреска оценивается в 310 миллионов евро. Правда, до 1968 года она была закрыта побелкой.

Первоначально вилла был охотничьим домиком. В начале XVII столетия её купил кардинал Людовико Людовизи.

С тех пор дом принадлежал роду Людовизи. 18 января следующего года он найдёт нового владельца. Сколько в итоге за него заплатят, остаётся главной интригой.

Вдова владельца дома надеется, что вилла станет музеем.

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