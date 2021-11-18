Виллу с фреской Караваджо в Риме продадут на аукционе
Если вы ищете дом своей мечты, возможно, вам стоит взглянуть на виллу Aurora в Риме. В..
Дата загрузки: 2021-11-18
Сейчас здесь живёт принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи. Но несмотря на все её попытки сохранить недвижимость, недавно здание выставили на торги. Начальная стоимость – 500 миллионов евро.
Принцесса проиграла спор о наследстве после смерти владельца дома – её мужа принца Николо Бонкомпаньи-Людовизи.
В последние дни на вилле она каждый день разглядывает фреску Караваджо, находя в ней всё новые детали.
Когда в 1597 году художник расписал потолок, ему было чуть более 20 лет. Свою картину назвал «Юпитер, Нептун и Плутон». В этом зале была алхимическая лаборатория тогдашнего владельца.
[Рита Бонкомпаньи-Людовизи, вдова владельца дома]:
«Владелец дома сказал Караваджо: «Я хочу, чтобы этот потолок был расписан в честь моей работы с алхимией». Караваджо не хотел этого делать. Но сделал. Это единственная в мире его работа, написанная маслом по штукатурке».
Одна только эта фреска оценивается в 310 миллионов евро. Правда, до 1968 года она была закрыта побелкой.
Первоначально вилла был охотничьим домиком. В начале XVII столетия её купил кардинал Людовико Людовизи.
С тех пор дом принадлежал роду Людовизи. 18 января следующего года он найдёт нового владельца. Сколько в итоге за него заплатят, остаётся главной интригой.
Вдова владельца дома надеется, что вилла станет музеем.
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