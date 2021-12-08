Опасная доставка: в трущобах Бразилии заработала уникальная почта

Лабиринт из узких переулков и хлипких домов. Много лет бразильские компании по доставке не решались сюда..
Дата загрузки: 2021-12-08
В этом районе Сан-Паулу живёт 100 тысяч человек. И даже во время пандемии многие сталкивались с проблемой, когда заказ отклоняли на этапе ввода почтового индекса.
Впрочем, всё изменилось благодаря одному местному жителю по имени Живанилду. 21-летний молодой человек основал стартап под названием Favela Brasil Express. Компания готова отправиться туда, куда другие не решаются.
[Живанилду Перейра, глава Favela Brasil Express]:
«Не хотим, чтобы было два типа бразильцев: одни с заблокированным индексом и другие – с разблокированным. Мы хотим единой Бразилии, где у жителей фавел те же права, что и у жителей фешенебельных районов».
Посылки прибывают на распределительный центр. Оттуда их доставляют либо на моторикшах, либо на велосипедах. Иногда пешком. С этого склада доставляют около 800 посылок в день.
Все 90 работников службы – тоже местные жители.
[Лукаш Рейш, сотрудник службы доставки]:
«Очень приятно помогать людям в этой общине».
Найти нужный адрес не всегда просто. Впрочем, несмотря на некоторые задержки, люди очень довольны.
[Франсиску Джефферсон, житель фавелы]:
«Из-за пандемии мы уже привыкли покупать через интернет. Мы много покупаем, но товары нам не доставляли. Теперь же стали получать посылки уже дома».
Компания уже расширяется на другие фавелы. Кроме Сан-Паулу, работает в штатах Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.
Короткая ссылка на эту страницу: