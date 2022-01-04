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Как сбор отходов помогает выживать людям на острове Бали

Как сбор отходов помогает выживать людям на острове Бали

Этот индонезиец держит сувенирный магазин на острове Бали, но едва выживает. Причина – в пандемии и..

Дата загрузки: 2022-01-04

Как сбор отходов помогает выживать людям на острове Бали

Этот индонезиец держит сувенирный магазин на острове Бали, но едва выживает. Причина – в пандемии и отсутствии туристов. Спасательным кругом для бизнесмена стал сбор пластика. Он обменивает отходы на рис.

Вопрос выживания остро стоит и перед другими балийцами. Поэтому пластик теперь здесь собирают очень активно.

[Рай Нама Рупат, владелец магазина]:
«Каждый кусочек пластика – теперь огромная ценность для сельских жителей и для нашей экономики. (Отходы) помогают нам получать рис».

Рис – главный продукт в меню индонезийцев. Семья из четырёх человек съедает примерно два килограмма за день. При этом рис стоит до полутора долларов США за килограмм. Для многих это дорого. Поэтому отходы здесь собирают даже ювелиры. За четыре килограмма пластика дают килограмм риса.

[Ади Семара Путра, ювелир]:
«Я активно участвую в программе сортировки отходов и обмене пластика на рис на Бали. Так что я теперь больше забочусь о природе, чтобы она не пострадала от пластиковых отходов».

Проект запустил полтора года назад местный владелец ресторана Джанур Яса. У него было две цели – помочь людям выжить в сложных условиях и очистить остров от пластика.

[Джанур Яса, глава проекта]:
«Мы предоставляем такую услугу в 200 деревнях и приняли почти 600 тонн пластиковых отходов. Тем самым мы помогли 40 тысячам семей».

Собранный пластик продают перерабатывающему заводу на Яве. Однако вырученных денег не хватает, чтобы полностью покрыть расходы. Основатель проекта и его друзья покупают рис и на свои средства. Также немного помогает государство.

Джанур надеется расширить свою программу и на другие провинции Индонезии.
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