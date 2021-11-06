Как в Индонезии спасают драконов

Комодский варан. Не зря его ещё называют драконом. Это самая большая из ныне существующих на земле..

Комодский варан. Не зря его ещё называют драконом. Это самая большая из ныне существующих на земле ящериц. Вырастает до трёх метров в длину и весит до 130 килограммов.

Однако этих гигантов скоро может не стать. В сентябре Международный союз охраны природы внёс их в красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Им угрожает потепление климата и повышение уровня мирового океана. Согласно прогнозам, в ближайшие 45 лет комодские вараны могут лишиться трети своего ареала.

Когда-то они водились даже в Австралии. Сейчас остались лишь на индонезийском острове Комодо и ещё нескольких близлежащих. Островитяне называют их «буайя дарат» – наземный крокодил.

Впрочем, популяцию пытаются восстановить. К примеру, этот зоопарк в Сарубае – столицы Восточной Явы.

Проект непростой. Чтобы ящеры размножались, нужны конкретные условия.

[Рукин, сотрудник зоопарка]:

«Важны температура и влажность. И размножаются они тоже лишь в определённое время».

У зоологов выходит неплохо. В рамках программы уже вырастили 108 взрослых драконов. Ещё есть 35 подростков и 40 яиц в инкубаторах. Взрослых особей планируют выпускать в дикую природу.

В зоопарке надеются, что на текущем климатическом саммите в Глазго не забудут и про проблемы варанов.

[Рукин, сотрудник зоопарка]:

«Надеюсь, власти обратят на проблему внимание, и в будущем наши дети и внуки будут видеть комодских драконов не только на картинках, но и вживую. Надеюсь, мы сможем восстановить популяцию должным образом».

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