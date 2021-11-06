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Как в Индонезии спасают драконов

Как в Индонезии спасают драконов

Комодский варан. Не зря его ещё называют драконом. Это самая большая из ныне существующих на земле..

Дата загрузки: 2021-11-06

Комодский варан. Не зря его ещё называют драконом. Это самая большая из ныне существующих на земле ящериц. Вырастает до трёх метров в длину и весит до 130 килограммов.

Однако этих гигантов скоро может не стать. В сентябре Международный союз охраны природы внёс их в красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Им угрожает потепление климата и повышение уровня мирового океана. Согласно прогнозам, в ближайшие 45 лет комодские вараны могут лишиться трети своего ареала.

Когда-то они водились даже в Австралии. Сейчас остались лишь на индонезийском острове Комодо и ещё нескольких близлежащих. Островитяне называют их «буайя дарат» – наземный крокодил.

Впрочем, популяцию пытаются восстановить. К примеру, этот зоопарк в Сарубае – столицы Восточной Явы.

Проект непростой. Чтобы ящеры размножались, нужны конкретные условия.

[Рукин, сотрудник зоопарка]:
«Важны температура и влажность. И размножаются они тоже лишь в определённое время».

У зоологов выходит неплохо. В рамках программы уже вырастили 108 взрослых драконов. Ещё есть 35 подростков и 40 яиц в инкубаторах. Взрослых особей планируют выпускать в дикую природу.

В зоопарке надеются, что на текущем климатическом саммите в Глазго не забудут и про проблемы варанов.

[Рукин, сотрудник зоопарка]:
«Надеюсь, власти обратят на проблему внимание, и в будущем наши дети и внуки будут видеть комодских драконов не только на картинках, но и вживую. Надеюсь, мы сможем восстановить популяцию должным образом».

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