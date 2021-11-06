Как в Индонезии спасают драконов
Комодский варан. Не зря его ещё называют драконом. Это самая большая из ныне существующих на земле..
Дата загрузки: 2021-11-06
Однако этих гигантов скоро может не стать. В сентябре Международный союз охраны природы внёс их в красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Им угрожает потепление климата и повышение уровня мирового океана. Согласно прогнозам, в ближайшие 45 лет комодские вараны могут лишиться трети своего ареала.
Когда-то они водились даже в Австралии. Сейчас остались лишь на индонезийском острове Комодо и ещё нескольких близлежащих. Островитяне называют их «буайя дарат» – наземный крокодил.
Впрочем, популяцию пытаются восстановить. К примеру, этот зоопарк в Сарубае – столицы Восточной Явы.
Проект непростой. Чтобы ящеры размножались, нужны конкретные условия.
[Рукин, сотрудник зоопарка]:
«Важны температура и влажность. И размножаются они тоже лишь в определённое время».
У зоологов выходит неплохо. В рамках программы уже вырастили 108 взрослых драконов. Ещё есть 35 подростков и 40 яиц в инкубаторах. Взрослых особей планируют выпускать в дикую природу.
В зоопарке надеются, что на текущем климатическом саммите в Глазго не забудут и про проблемы варанов.
[Рукин, сотрудник зоопарка]:
«Надеюсь, власти обратят на проблему внимание, и в будущем наши дети и внуки будут видеть комодских драконов не только на картинках, но и вживую. Надеюсь, мы сможем восстановить популяцию должным образом».
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