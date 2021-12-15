Как будущие освоители Луны и Марса учатся собирать грунт

Выбрать нужные камни, правильно их собрать и проанализировать. Может показаться, что это курс для начинающих геологов...

Выбрать нужные камни, правильно их собрать и проанализировать. Может показаться, что это курс для начинающих геологов. Отчасти да, но изучать породу эти учёные будут не на Земле, а на Луне и Марсе.

Программу Европейского космического агентства назвали «Пангея». Она даёт базовые знания для будущих миссий.

[Андреас Могенсен, астронавт ЕКА]:

«Сегодня мы учимся разным видам работ в разной обстановке: на космической станции или на поверхности Луны. И неважно, какая у каждого из нас специализация».

Впрочем, геологов из астронавтов делать не будут. Они будут лишь помогать специалистам, которые также войдут в состав миссий.

[Андреас Могенсен, астронавт ЕКА]:

«Несмотря на то, что мы занимаемся наукой, мы во многом – руки и глаза экспертов, которые работают на местах, мы лишь будем их поддержкой».

Тренинг продлится три недели и пройдёт в трёх странах – Италии, Германии и Испании.

В каждом месте астронавты и учёные сначала проходят курс теории, а потом отрабатывают практические задачи.

В Италии они обследуют горный хребет Доломитовых Альп на северо-востоке страны. В Германии изучат кратер возрастом 15 миллионов лет, который образовался в результате падения метеорита. Наконец, они посетят Канарский остров Лансароте, известный своими вулканическими пейзажами.

Но даже после этого курса астронавты не будут определять районы для сбора образцов горных пород на Луне или Марсе. Точное местоположение обычно определяется ещё до начала миссии.

Да и из инструментов не будет никаких высокоточных аппаратов. Всё просто.

[Андреас Могенсен, астронавт ЕКА]:

«Это молоток, увеличительное стекло, возможно, немного кислоты, по крайней мере, на Земле. Знаете, молоток – это самый важный инструмент для выбивания образцов».

После сбора образцов астронавты их проанализируют. Однако им также нужно будет их сохранить, чтобы доставить на Землю.

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