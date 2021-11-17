Греческие рестораны закрылись на сутки в знак протеста против карантинных мер

Целые сутки в Афинах не работали рестораны. Их владельцы объявили забастовку и требуют компенсировать им потери..

Целые сутки в Афинах не работали рестораны. Их владельцы объявили забастовку и требуют компенсировать им потери в период пандемии.

Пока их заведения закрыты, они маршируют по улицам. Говорят, что за последние годы и так пострадали от карантинных мер. А на прошлой неделе их ошарашили новым требованием. Теперь в закрытые помещения ресторанов и кафе входить можно только вакцинированным от COVID.

[Иро Генецаки, владелица бизнеса]:

«Мы хотим работать и жить. Последние два года мы многое пережили, но в таких условиях не выстоим. Мы хотим работать с достоинством». [Танасис Рамбалитис, владелец бизнеса]:

«Мы требуем немедленной поддержки бизнесменов, которые пострадали из-за пандемии, поддержки тех, кто был вынужден закрыться из-за карантина или болезни. Власти вообще не обращают на нас внимания».

К протестующим вышел министр по делам развития Греции и попытался объяснить, что власти знают о проблеме.

[Антонис Георгиадис, министр по делам развития Греции]:

«Мы помогаем малому бизнесу, именно поэтому в Греции во время пандемии уровень безработицы сократился больше всего среди стран еврозоны».

Впрочем, спокойного диалога не вышло, и министр ретировался.

Число новых случаев коронавируса в стране в этом месяце бьёт антирекорды – по 6000 заболевших в сутки. Вакцинировалось около 60% греков. Власти говорят, что этого мало, поэтому рассматривают новые ограничительные меры. При этом отмечают, что общенационального локдауна хотят избежать.

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