Пляжный бар в знак несогласия с ковидными паспортами появился в Испании

Небольшой стол на песке и картонные коробки с протестными лозунгами. Здесь можно выпить стакан воды или..

Небольшой стол на песке и картонные коробки с протестными лозунгами. Здесь можно выпить стакан воды или колы, чтобы поддержать активистов. Этот пляжный бар на испанском острове Мальорка открыли в знак несогласия с ковидными паспортами.

Мера правительства ударила по туристическому бизнесу. Кроме того, многие считают её нарушением прав человека.

[Энцо, организатор]:

«Конечно, это не бар, а просто коробки с лозунгами. Но послание исходит не только от сектора гостеприимства. Это скорее протест людей, несогласных с ограничениями».

С конца декабря для входа в бары и рестораны на островах Мальорка, Ибица и Менорка требуется ковидный паспорт. Его выдают вакцинированным или переболевшим, а также – тем, у кого есть свежий отрицательный ПЦР-тест.

[София, участница протеста]:

«Мы считаем, что ситуация не кризисная, и требовать ковидный паспорт – это не только абсурд, но и нарушение прав граждан».

Протестующие говорят, что выступают не против вакцинации, а против жёстких ограничений. Жители острова по-разному относятся к противникам антиковидных мер.

[Айноа, жительница Пальма-де-Мальорки]:

«Я не согласна с этим (пляжным протестом). Если установлены правила и написаны законы, то это для чего-то нужно, и люди должны их соблюдать». [Клара, жительница Пальма-де-Мальорки]:

«Я против ковидных паспортов. Думаю, это дискриминация общества, и эта мера не решает проблемы. У человека может быть ковидный паспорт, но при этом он может болеть ковидом и заражать всех вокруг».

До пандемии на сектор туризма приходилось более 44% ВВП Балеарских островов. В 2019 году только остров Мальорка принял 13 с половиной миллионов туристов. В 2020-м эта цифра снизилась почти на 90%. Сейчас для въезда в Испанию требуется полная вакцинация или отрицательный ПЦР-тест в зависимости от того, из какой страны прибыл путешественник.

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