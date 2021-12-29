fb pixel
Телеканал NTD

Жителей эвакуируют из-за наводнений в Боливии

Жителей эвакуируют из-за наводнений в Боливии

Вот так выглядят последствия сильных ливней в Боливии, которые начались на прошлой неделе. В центральной части..

Дата загрузки: 2021-12-29

Жителей эвакуируют из-за наводнений в Боливии

Вот так выглядят последствия сильных ливней в Боливии, которые начались на прошлой неделе. В центральной части страны – масштабное наводнение.

Людей приходится эвакуировать по воздуху.

[местный житель]:
«У меня четверо детей. Они спасли нас с детьми, спасибо большое. Мы просидели там почти четыре дня».

Не менее 13 человек погибли. По данным властей, пострадало более 50 городов в семи департаментах страны. Затронуто более 8000 семей.

Сильнее всего наводнение ударило по департаменту Санта-Крус. Здесь вышли из берегов реки Рио-Гранде, Ичило и Пираи. Чиновники говорят, ситуация критическая.

Повреждено примерно 400 жилых домов и около 3000 гектаров урожая.

[Хуан Карлос Кальвимонтес, замминистра гражданской обороны Боливии]:
«Есть информация, что потерян почти весь урожай. Как видно, на территории, над которой мы летим, полно воды, много затопленных домов и сельское хозяйство пострадало на 100%».

Дожди продолжают идти, и уровень воды в реках продолжает подниматься. Метеобюро страны объявило красный уровень опасности в департаментах Санта-Крус и Бени.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...