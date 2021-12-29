Жителей эвакуируют из-за наводнений в Боливии

Вот так выглядят последствия сильных ливней в Боливии, которые начались на прошлой неделе. В центральной части..

Вот так выглядят последствия сильных ливней в Боливии, которые начались на прошлой неделе. В центральной части страны – масштабное наводнение.

Людей приходится эвакуировать по воздуху.

[местный житель]:

«У меня четверо детей. Они спасли нас с детьми, спасибо большое. Мы просидели там почти четыре дня».

Не менее 13 человек погибли. По данным властей, пострадало более 50 городов в семи департаментах страны. Затронуто более 8000 семей.

Сильнее всего наводнение ударило по департаменту Санта-Крус. Здесь вышли из берегов реки Рио-Гранде, Ичило и Пираи. Чиновники говорят, ситуация критическая.

Повреждено примерно 400 жилых домов и около 3000 гектаров урожая.

[Хуан Карлос Кальвимонтес, замминистра гражданской обороны Боливии]:

«Есть информация, что потерян почти весь урожай. Как видно, на территории, над которой мы летим, полно воды, много затопленных домов и сельское хозяйство пострадало на 100%».

Дожди продолжают идти, и уровень воды в реках продолжает подниматься. Метеобюро страны объявило красный уровень опасности в департаментах Санта-Крус и Бени.

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