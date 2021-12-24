На краю пропасти: из-за наводнений боливийцы боятся оставаться в домах

В этих домах в пригороде боливийского Ла-Паса жить теперь опасно. В любой момент они могут съехать..

[жительница Ла-Паса]:

«Мы боимся, что однажды ночью случится худшее, и семьи унесёт оползнем, как уже было в других районах. Пока с божьей помощью здесь все живы, но есть рухнувшие стены. Эти дома стоят на краю обрыва, в них трещины, протекает вода».

В этих домах в пригороде боливийского Ла-Паса жить теперь опасно. В любой момент они могут съехать вниз, в обрыв. Всё из-за нынешних наводнений, которые внезапно обрушились на регион. Часть почвы уже съехала, и эти дома теперь оказались на самом краю.

Некоторые уже переехали из опасных жилищ в здание местной школы.

[жительница Ла-Паса]:

«Все здесь сильно пострадали – наши дома затопило, в стенах появились трещины. Там было страшно оставаться. Поэтому мы с соседями решили уехать ради безопасности».

В связи с повышением уровня воды власти Боливии выпустили оранжевое предупреждение об опасности для регионов Санта-Крус и Кочабамба. Наводнения уже унесли жизни восьмерых человек.

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