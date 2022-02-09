Индонезиец сам поймал крокодила, чтобы его спасти

Индонезиец в одиночку поймал крокодила, чтобы ему помочь. Хищник шесть лет жил с мотоциклетной покрышкой на..

Индонезиец в одиночку поймал крокодила, чтобы ему помочь. Хищник шесть лет жил с мотоциклетной покрышкой на шее. Его часто видели в реке на острове Сулавеси. Спасатель-самоучка по имени Тили расставил ловушку и охотился на рептилию три недели.

[Тили, спасатель-самоучка]:

«Я сам поймал крокодила. Сначала попросил помочь местных жителей, но они испугались. Крокодил попал в мою ловушку, а до этого дважды выбирался».

Пойманного связали. Шину распилили ножовкой и сняли. Теперь крокодилу не грозит удушение. Тили говорит, что у него уже есть опыт общения с такими животными.

[Тили, спасатель-самоучка]:

«Да, это не впервые. Иногда я с ними играю».

В январе прошлого года природоохранные органы провинции Центральный Сулавеси предложили награду любому, кто избавит крокодила от шины. Неизвестно, претендует ли спасатель на вознаграждение. По его словам, он уже давно помогает крокодилам, змеям и другим рептилиям, попавшим в беду.

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