Всё спокойно: после оправдания Риттенхауса погромов нет

Погромов не случилось. Это американский город Кеноша в штате Висконсин. Недавно местный суд вынес вердикт по..

Погромов не случилось. Это американский город Кеноша в штате Висконсин. Недавно местный суд вынес вердикт по одному из самых громких для США дел. Оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, который во время погромов Black Lives Matters в прошлом году застрелил двоих человек и одного ранил.

Местные жители боялись новых погромов. Но этого не случилось.

[Джим Гурли, житель Кеноши]:

«Чувствуем облегчение. Многие предприниматели переживали, какие будут последствия суда. Мы боялись, что наши заведения снова разгромят».

В отношении суда американское общество разделилось на два лагеря. Одни считали молодого человека убийцей. Другие настаивали, что он не превысил пределов допустимой самообороны.

В августе 2020 года Риттенхаус был членом общественных бригад, которые защищали магазины и дома жителей Кеноши от погромов. В то время в Висконсине вспыхнули протесты BLM, которые сопровождались поджогами, беспорядками и мародёрством.

Молодой человек открыл огонь, защищая местный магазин, а впоследствии – и свою жизнь. Его действия попали в объективы камер очевидцев. Суд присяжных оправдал его по всем шести пунктам обвинения.

[Мишель Парам, жительница Кеноши]:

«Никто не знал, каков будет исход, или как люди отреагируют. Мы сильно пострадали во время беспорядков. Думаю, в этот раз многие переживали, не повторится ли это снова».

При этом многие крупные СМИ и политики США во время судебного процесса называли молодого человека расистом и радикалом.

После вынесения вердикта в некоторых городах прошли небольшие акции протеста несогласных.

Между тем, город Кеноша хочет поскорее забыть об инциденте и жить дальше.

[Лаура Белски, член наблюдательного совета округа]:

«Лично я счастлива, что дело Кайла Риттенхауса позади, независимо от того, согласны люди или нет. Нам просто нужно двигаться вперёд и вместе. Это главное».

Короткая ссылка на эту страницу: