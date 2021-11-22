Всё спокойно: после оправдания Риттенхауса погромов нет
Погромов не случилось. Это американский город Кеноша в штате Висконсин. Недавно местный суд вынес вердикт по..
Дата загрузки: 2021-11-22
Местные жители боялись новых погромов. Но этого не случилось.
[Джим Гурли, житель Кеноши]:
«Чувствуем облегчение. Многие предприниматели переживали, какие будут последствия суда. Мы боялись, что наши заведения снова разгромят».
В отношении суда американское общество разделилось на два лагеря. Одни считали молодого человека убийцей. Другие настаивали, что он не превысил пределов допустимой самообороны.
В августе 2020 года Риттенхаус был членом общественных бригад, которые защищали магазины и дома жителей Кеноши от погромов. В то время в Висконсине вспыхнули протесты BLM, которые сопровождались поджогами, беспорядками и мародёрством.
Молодой человек открыл огонь, защищая местный магазин, а впоследствии – и свою жизнь. Его действия попали в объективы камер очевидцев. Суд присяжных оправдал его по всем шести пунктам обвинения.
[Мишель Парам, жительница Кеноши]:
«Никто не знал, каков будет исход, или как люди отреагируют. Мы сильно пострадали во время беспорядков. Думаю, в этот раз многие переживали, не повторится ли это снова».
При этом многие крупные СМИ и политики США во время судебного процесса называли молодого человека расистом и радикалом.
После вынесения вердикта в некоторых городах прошли небольшие акции протеста несогласных.
Между тем, город Кеноша хочет поскорее забыть об инциденте и жить дальше.
[Лаура Белски, член наблюдательного совета округа]:
«Лично я счастлива, что дело Кайла Риттенхауса позади, независимо от того, согласны люди или нет. Нам просто нужно двигаться вперёд и вместе. Это главное».
Короткая ссылка на эту страницу: