Незаконченный шедевр: статуя Микеланджело после реставрации

Мастер Ренессанса Микеланджело надеялся, что эту мраморную статую установят на его могиле. Но работу он так..

Мастер Ренессанса Микеланджело надеялся, что эту мраморную статую установят на его могиле. Но работу он так и не закончил.

Теперь на незавершённый шедевр можно посмотреть в Музее «Опера-дель-Дуомо» в итальянской Флоренции. Скульптура предстала отреставрированной. Её восстановили впервые за 470 лет.

[Беатриче Агостини, руководитель проекта реставрации]:

«Это очень личное произведение. В нём очень сильно прослеживается Микеланджело, ведь статую создавали для надгробия. Да, это очень личная статуя».

Микеланджело начал работать над Флорентийской пьетой, когда ему было за семьдесят. Здесь изображён святой Никодим, который поддерживает тело Иисуса, снятого с креста. С двух сторон от него – Дева Мария и Мария Магдалина.

Считается, что голова Никодима – это автопортрет самого мастера.

Известно, что Микеланджело оставил произведение незаконченным из-за брака в мраморе. Также он был недоволен композицией. Раньше считали, что из-за этого автор в сердцах повредил скульптуру. Но после реставрации от этой версии отказались.

[Беатриче Агостини, руководитель проекта реставрации]:

«Маловероятно, что Микеланджело пытался уничтожить статую, потому что никаких следов или признаков этого обнаружено не было. Вместо этого мы увидели, что мраморный блок имеет ряд мелких трещин и внутренних дефектов. Некоторые трещины прошли через всю скульптуру. Один кусок отвалился».

Реставрация шла с 2019 года. Завершению работы очень помешала пандемия.

В прошлый раз скульптуру реставрировали почти 500 лет назад. Над ней поработал друг Микеланджело, скульптор Тиберио Кальканьи, уже после смерти мастера. Он поставил на место отвалившуюся руку и добавил некоторые завершающие штрихи.

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