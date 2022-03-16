Древний саркофаг нашли под собором Парижской Богоматери

Несколько гробниц и свинцовый саркофаг в форме человека нашли в соборе Парижской Богоматери. Здесь продолжается ремонт..

Несколько гробниц и свинцовый саркофаг в форме человека нашли в соборе Парижской Богоматери. Здесь продолжается ремонт после разрушительного пожара 2019 года.

Учёные полагают, что саркофаг был сделан в XIV веке для сановника. Они уже заглянули внутрь с помощью мини-эндоскопа.

[Кристоф Беснье, археолог]:

«Мы смогли опустить небольшую камеру в саркофаг. Она показала остатки тканей и органических веществ, таких как волосы и растения. Возле головы видны маленькие листья, похожие на самшитовые».

По словам археологов, самшитовые листья использовали при захоронении богатых сановников. Это делали для того, чтобы тело умершего дольше хранилось.

[Кристоф Беснье, археолог]:

«Архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк уже находил здесь свинцовые саркофаги, когда руководил реставрацией в XIX веке. Но все они были современными, к тому же сверху находилась надгробная плита с именем умершего. У нас такой плиты нет, поэтому XIV век – это предположительная дата».

Помимо гробниц и саркофага, под полом собора обнаружили фрагменты скульптур. По мнению исследователей, они были частью перегородки XIII века, отделявшей алтарь от нефа.

Археологические работы в соборе Парижской Богоматери начались после того, как рабочие обнаружили подземную систему отопления XIX века. Там же нашли и свинцовый саркофаг. Позже его вскроют, а содержимое изучат. Исследование поможет лучше понять, как хоронили людей в средневековье.

Археологам дали время на работы в соборе до 25 марта. После этого реконструкция продолжится. Её планируют завершить в 2024 году.

Знаменитый католический храм в готическом стиле строили почти 200 лет – с XII по XIV века.

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