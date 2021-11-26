Как пытались закрыть «Международный Мемориал»: итоги первого дня

Десятки людей собрались у здания Верховного суда России. Здесь началось слушание по делу о ликвидации старейшей..

Десятки людей собрались у здания Верховного суда России. Здесь началось слушание по делу о ликвидации старейшей правозащитной организации страны – «Мемориала». Ранее власти внесли её в реестр так называемых «иностранных агентов».

Одну протестующую сразу уводит полиция, поскольку она пришла с плакатом. Остальные ждут итогов.

[Алла Фролова, сторонница «Международного Мемориала»]:

«Будем надеяться, всё-таки мы оптимисты, здесь живём».

Иск подала Генеральная прокуратура. Она утверждает, что «Международный Мемориал» неоднократно нарушал закон об иноагентах, не ставя на свои материалы необходимую маркировку. По её мнению, организацию нужно закрыть, поскольку она «нарушает права и свободы других людей, в частности, право на доступ к достоверной информации».

Эта же судья в 2019 году закрыла движение «За права человека» Льва Пономарёва. Основанием также стали несколько штрафов за отсутствие маркировки иноагента.

В этот раз на защиту организации встали опытные и влиятельные адвокаты. Они утверждают, что организация всегда вовремя устраняла все нарушения, и оснований для ликвидации НКО недостаточно.

Суд шёл пять с половиной часов. В итоге судья объявила перерыв в рассмотрении до 14 декабря. Представители «Мемориала» считают это хорошим знаком.

Организацию учредили в Москве в 1992 году. Первым почётным председателем общества стал академик Андрей Сахаров.

«Международный Мемориал» внесли в список иностранных агентов в 2016.

В поддержку НКО высказались Совет Европы, ведущие политики ЕС, а также послы государств Евросоюза. Не закрывать «Мемориал» также призвали нобелевские лауреаты Михаил Горбачёв и Дмитрий Муратов.

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