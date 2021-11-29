Мумию в позе эмбриона нашли в Перу

Она хорошо сохранилась, и ей не менее 800 лет, а может и все 1200. В Перу..

[Питер ван Дален Луна, археолог]:

«Мумия жителя высокогорных Анд была похоронена примерно между 800 и 1200 годами нашей эры. Радиоуглеродное датирование даст нам более точную хронологию».

Она хорошо сохранилась, и ей не менее 800 лет, а может и все 1200. В Перу нашли мумию, которая относится к периоду доинкской цивилизации.

Её нашли в овальном подземном погребальном сооружении. Похоронен человек был в позе эмбриона.

[Питер ван Дален Луна, археолог]:

«Главная особенность мумии в том, что всё тело перетянуто верёвками, а руки закрывают лицо. Это было частью местного похоронного ритуала».

Раскопки ведут в археологическом комплексе к востоку от столицы Перу, Лимы. Как предполагается, сооружения и захоронения относятся к культуре чакла.

Возле мумии нашли подношения, такие как горшки, другие изделия из глины, а также тыквы с остатками растений.

Учёные надеются, что находка поможет пролить свет на особенности древнего народа.

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