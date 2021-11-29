Готов ли Барбадос стать Республикой?

Барбадос выходит из состава Соединённого Королевства и становится Республикой. Во главе острова, известного своими райскими пляжами,..

Барбадос выходит из состава Соединённого Королевства и становится Республикой. Во главе острова, известного своими райскими пляжами, теперь будет президент, а не королева Елизавета II.

Впрочем, многие местные жители не уверены, что молодая страна готова к самостоятельности.

[жительница Барбадоса]:

«Не думаю, что Барбадос к этому готов. Мы уже независимы, но проблем очень много».

Некоторые вообще пока не разобрались, что принесёт отделение.

[жительница Барбадоса]:

«Не уверена, что на мою жизнь это как-то повлияет. Единственное, что меня беспокоит, это путешествия. Понадобится ли виза, чтобы посещать другие страны».

Президентом Барбадоса назначат Сандру Мейсон. До этого она была представительницей королевы на острове. Её роль будет скорее церемониальной, поскольку основная власть находится в руках премьер-министра.

Как ожидается, после выхода из подчинения британской короне острову придётся справляться с экономическими последствиями пандемии и восстанавливать туризм.

Многих также беспокоит повышение цен. Остров зависит от импорта продукции. При этом из-за перебоев, связанных с пандемией, многое подорожало.

[жительница Барбадоса]:

«Думаю, всех больше беспокоят доллары и как это скажется на будущем, особенно с учётом роста цен».

Барбадос – островное государство на востоке Карибского моря. Независимости он добился ещё в 1966 году.

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