Учёные испытывают «зелёный» двигатель для космических ракет

На горе у швейцарского горнолыжного курорта Гштад группа учёных испытывает двигатель, который, по их словам, сделает..

На горе у швейцарского горнолыжного курорта Гштад группа учёных испытывает двигатель, который, по их словам, сделает ракетную отрасль «зеленее».

Британская компания придумала двигатель, который работает на самом чистом топливе из возможных. И благодаря этому двигателю можно будет выводить на орбиту ракеты. Назвали его Pulsar Fusion.

[Ричард Динен, глава компании-разработчика]:

«Мы хотели увидеть, как двигатель работает при максимальном давлении. И мы достигли этого во время первых испытаний в Швейцарии. Для этого топливо должно быть жидким, а не газообразным».

В состав топлива входят переработанный полиэтилен высокой плотности и оксид азота, которые горят вместе. Учёные считают, что это топливо не такое токсичное, как существующее сегодня.

[Ричард Динен, глава компании-разработчика]:

«Многие двигатели ракет выделяют действительно ужасно токсичные пары, которые мы не хотим видеть в атмосфере. В то время как вода и СО2 делают этот двигатель очень актуальным. Это один из самых экологичных дизайнов в мире».

Компания говорит, что её разработка может стать ведущей в космической сфере, если удастся найти инвесторов.

[Ричард Динен, глава компании-разработчика]:

«В Америке есть собственное космическое агентство, но для многих запусков они привлекают частные компании, потому что те работают быстрее. Знаете, сейчас это довольно хорошо изученная модель. Небольшие компании, подобные нашей, могут создавать что-то невероятно быстро и быстро тестировать это на международном уровне».

Конечная цель компании – создать ракетный двигатель, работающий на термоядерном синтезе.

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