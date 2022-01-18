Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Уже четвёртые в этом месяце. По данным разведки Южной Кореи,..

КНДР снова провела ракетные испытания – четвёртые в 2022 году

Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Уже четвёртые в этом месяце. По данным разведки Южной Кореи, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из аэропорта в своей столице Пхеньяне.

Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР поддерживать мир, а не разрабатывать оружие массового уничтожения.

Япония также зафиксировала запуск. Министр обороны страны сказал, что ракеты, по-видимому, упали в океан недалеко от восточного побережья Северной Кореи. Его заявление процитировал пресс-секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

[Хирокадзу Мацуно, пресс-секретарь Кабинета министров]:

«Недавние действия Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет в прошлом – это угроза миру и безопасности Японии и региона, а также международного сообщества. Мы решительно осуждаем эти действия».

До этого Пхеньян испытал «гиперзвуковые ракеты», способные развивать высокую скорость и маневрировать после взлета.

Также были запущены две баллистические ракеты малой дальности из вагонов поездов. Судя по всему, они были предназначены для уклонения от противоракетной обороны.

КНДР также обещает разработать тактическое ядерное оружие, которое можно будет поместить в ядерные боеголовки.

Тем временем, в среду на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена ввела свои первые санкции в отношении Пхеньяна. До этого она неоднократно призывала Северную Корею вернуться к переговорам о денуклеаризации.

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