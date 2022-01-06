Северная Корея произвела запуск неопознанной ракеты

Северная Корея, как предполагается, выпустила очередную баллистическую ракету со своего восточного побережья. Это произошло всего за..
Дата загрузки: 2022-01-06
Это произошло всего за несколько часов до важнейшей церемонии в Южной Корее: там открыли железнодорожную линию, которая в будущем должна соединить две страны.
Церемонию посетил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
[Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи]:
«Северная Корея сегодня утром провела испытания неопознанной ракеты. Есть опасения, что это может создать напряжённость и ещё больше помешать восстановлению межкорейских отношений. Однако мы не должны терять надежды на диалог и на то, что сможем изменить ситуацию».
В последний раз переговоры между странами проходили в 2018 году. Тогда центральным вопросом было открытие железнодорожной линии, которая соединила бы две страны. В итоге договориться не удалось.
С тех пор КНДР провела испытания целого ряда баллистических ракет малой дальности. Предыдущий запуск произвели с подлодки в октябре прошлого года.
Власти США тогда объявили, что Северная Корея пытается создать оружие, которое сможет обходить системы противоракетной обороны в регионе.
А в своём новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нарастить военную мощь страны, чтобы «противостоять нестабильной международной обстановке».
Ранее на этой неделе пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что США по-прежнему хотят наладить диалог с Северной Кореей, и что они готовы встретиться без предварительных условий.
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