Северная Корея произвела запуск неопознанной ракеты

Северная Корея, как предполагается, выпустила очередную баллистическую ракету со своего восточного побережья. Это произошло всего за..

Северная Корея, как предполагается, выпустила очередную баллистическую ракету со своего восточного побережья.

Это произошло всего за несколько часов до важнейшей церемонии в Южной Корее: там открыли железнодорожную линию, которая в будущем должна соединить две страны.

Церемонию посетил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

[Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи]:

«Северная Корея сегодня утром провела испытания неопознанной ракеты. Есть опасения, что это может создать напряжённость и ещё больше помешать восстановлению межкорейских отношений. Однако мы не должны терять надежды на диалог и на то, что сможем изменить ситуацию».

В последний раз переговоры между странами проходили в 2018 году. Тогда центральным вопросом было открытие железнодорожной линии, которая соединила бы две страны. В итоге договориться не удалось.

С тех пор КНДР провела испытания целого ряда баллистических ракет малой дальности. Предыдущий запуск произвели с подлодки в октябре прошлого года.

Власти США тогда объявили, что Северная Корея пытается создать оружие, которое сможет обходить системы противоракетной обороны в регионе.

А в своём новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нарастить военную мощь страны, чтобы «противостоять нестабильной международной обстановке».

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что США по-прежнему хотят наладить диалог с Северной Кореей, и что они готовы встретиться без предварительных условий.

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