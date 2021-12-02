Сносило автобусы: сильное наводнение в Колумбии

Потоком воды сносило автомобили и целые автобусы. Так рассказывают очевидцы. Это последствия проливных дождей в Колумбии...

Потоком воды сносило автомобили и целые автобусы. Так рассказывают очевидцы. Это последствия проливных дождей в Колумбии. Ливни обрушились на северо-запад страны. Реки вышли из берегов, затоплены автомагистрали.

Сильно пострадал город Медельин. Здесь вода отступила, но улицы завалены мусором.

Затоплено около 80 жилых домов. Несколько человек пострадали, но жертв чудом удалось избежать.

[Даниэль Кинтеро, мэр Медельина]:

«Одна женщина перекинула своих детей через забор, потому что они тонули. У них лёгкие травмы, но к счастью, теперь они в безопасности. Также один мужчина прыгнул, чтобы спасти своего сына, и пострадал. Его сына смогли вытащить соседи, когда увидели, что вода к нему подбирается».

Власти Колумбии планируют провести экстренную встречу, чтобы решить, как помочь пострадавшим от этого наводнения.

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