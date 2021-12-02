Сносило автобусы: сильное наводнение в Колумбии

Потоком воды сносило автомобили и целые автобусы. Так рассказывают очевидцы. Это последствия проливных дождей в Колумбии...
Дата загрузки: 2021-12-02
Сильно пострадал город Медельин. Здесь вода отступила, но улицы завалены мусором.
Затоплено около 80 жилых домов. Несколько человек пострадали, но жертв чудом удалось избежать.
[Даниэль Кинтеро, мэр Медельина]:
«Одна женщина перекинула своих детей через забор, потому что они тонули. У них лёгкие травмы, но к счастью, теперь они в безопасности. Также один мужчина прыгнул, чтобы спасти своего сына, и пострадал. Его сына смогли вытащить соседи, когда увидели, что вода к нему подбирается».
Власти Колумбии планируют провести экстренную встречу, чтобы решить, как помочь пострадавшим от этого наводнения.
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