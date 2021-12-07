Какими были самые громкие свадьбы и расставания 2021 года среди звёзд кино, музыки и просто миллиардеров?..

Какими были самые громкие свадьбы и расставания 2021 года среди звёзд кино, музыки и просто миллиардеров? Давайте вспомним.

Сначала о хорошем. В феврале 57-летний актёр Николас Кейдж женился на своей возлюбленной Рико Шибате, которая младше его на 30 лет. Для Кейжа это уже пятый брак. Один из его сыновей старше его нынешней жены.

В мае замуж вышла певица Ариана Гранде. Её избранник – риелтор Далтон Гомес. Церемония была тайной.

А в июле поженились 51-летняя певица Гвен Стефани и 45-летний кантри-исполнитель Блейк Шелтон. Их свадьба тоже была тайной, причём в часовне, которую Блейк специально построил для возлюбленной.

В ноябре же 40-летняя Пэрис Хилтон вышла замуж за предпринимателя Картера Реума.

Бритни Спирс пока только обручилась. 39-летней поп-певице предложение сделал 27-летний манекенщик и тренер Сэм Асгари. При этом в ноябре Спирс также через суд освободилась от опекунства своего отца, которое продолжалось 13 лет.

Кейт Хадсон объявила, что выходит замуж за основателя звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикаву. А актриса Линдси Лохан согласилась выйти замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Теперь о разводах. Печальную новость в январе объявили Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст. Правда, ходят слухи, что Уэст уже хочет обратно.

В мае о разводе объявил создатель Microsoft Билл Гейтс. Женат на Белинде он был 27 лет.

Основатель Tesla и SpaсеX Илон Маск расстался с певицей Граймс, которая недавно родила ему сына, с непроизносимым именем.

А Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались со скандалом.

А напоследок немного позитива. После 17 лет порознь снова образовалась пара «Дженнифер Лопес и Бен Аффлек», которую прозвали «Беннифер». Певицу и актёра вместе уже несколько раз поймали папарацци.

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